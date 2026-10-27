Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Selasa, 27 Oktober 2026 | 16.49 WIB

Xabi Alonso Ungkap Alasan Memilih Chelsea dan Target Jangka Panjang The Blues

Xabi Alonso (x @FabrizioRomano) - Image

Xabi Alonso (x @FabrizioRomano)

JawaPos.com - Xabi Alonso,jadi narasumber dalam wawancara khusus bersama mantan rekan setimnya di Liverpool, Jamie Carragher.

Menurut laporan Sky Sports, keduanya berbincang dalam serial YouTube terbaru bertajuk Boss. Wawancara tersebut membahas keputusan Alonso bergabung dengan Chelsea, ambisi klub London itu, serta kenangan mereka ketika masih bermain bersama di Anfield.

Alonso menjelaskan bahwa keputusan menerima pekerjaan di Chelsea berkaitan dengan waktu yang tepat dan potensi yang dimiliki klub. Setelah meninggalkan Real Madrid dan mengambil waktu istirahat, ia merasa siap memulai perjalanan baru.

Ia melihat Chelsea mempunyai fondasi skuad yang kuat dan peluang untuk berkembang melalui sejumlah peningkatan serta perekrutan pemain.

Menurutnya, membangun tim yang kompetitif membutuhkan proses, sehingga hasil pada musim pertama bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.

Pelatih asal Spanyol itu juga menyinggung hubungan antara dirinya, pemilik klub, dan jajaran direktur olahraga. Alonso menilai komunikasi serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari proyek jangka panjang Chelsea.

Ia mengakui bahwa sepak bola selalu memiliki ketidakpastian, tetapi kesamaan visi dan arah kerja menjadi modal untuk membawa klub berkembang.

Target kembali bersaing memperebutkan gelar Premier League dan tampil di Liga Champions tetap menjadi ambisi Chelsea untuk jangka menengah hingga panjang.

Dalam perbincangan tersebut, Alonso turut mengenang awal kariernya di Liverpool bersama Carragher. Ia datang ke Inggris pada usia 21 tahun setelah bermain untuk Real Sociedad dan menyadari bahwa dirinya harus mendapatkan kepercayaan dari para pemain senior, termasuk Steven Gerrard, Dietmar Hamann, dan Sami Hyypiä.

Alonso juga mengenang pengaruh sejumlah pelatih besar yang pernah membimbingnya, seperti Rafael Benítez, Carlo Ancelotti, José Mourinho, dan Pep Guardiola. Pengalaman itu ikut membentuk pendekatannya saat beralih dari pemain menjadi pelatih.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Chelsea Kian Terpuruk! Tumbang di Kandang, Bukukan Kartu Merah Ke-100 - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Kian Terpuruk! Tumbang di Kandang, Bukukan Kartu Merah Ke-100

Senin, 26 Oktober 2026 | 18.02 WIB

Xabi Alonso Buka Suara soal Kepergiannya dari Real Madrid, Merasa Belum Tuntas - Image
Sepak Bola Dunia

Xabi Alonso Buka Suara soal Kepergiannya dari Real Madrid, Merasa Belum Tuntas

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17.19 WIB

Chelsea Hadapi Tottenham Hotspur, Xabi Ingin Akhiri Kesialan Derbi London - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Hadapi Tottenham Hotspur, Xabi Ingin Akhiri Kesialan Derbi London

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 17.02 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore