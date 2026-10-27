Xabi Alonso Ungkap Alasan Memilih Chelsea dan Target Jangka Panjang The Blues

Xabi Alonso (x @FabrizioRomano)
JawaPos.com - Xabi Alonso,jadi narasumber dalam wawancara khusus bersama mantan rekan setimnya di Liverpool, Jamie Carragher.
Menurut laporan Sky Sports, keduanya berbincang dalam serial YouTube terbaru bertajuk Boss. Wawancara tersebut membahas keputusan Alonso bergabung dengan Chelsea, ambisi klub London itu, serta kenangan mereka ketika masih bermain bersama di Anfield.
Alonso menjelaskan bahwa keputusan menerima pekerjaan di Chelsea berkaitan dengan waktu yang tepat dan potensi yang dimiliki klub. Setelah meninggalkan Real Madrid dan mengambil waktu istirahat, ia merasa siap memulai perjalanan baru.
Ia melihat Chelsea mempunyai fondasi skuad yang kuat dan peluang untuk berkembang melalui sejumlah peningkatan serta perekrutan pemain.
Menurutnya, membangun tim yang kompetitif membutuhkan proses, sehingga hasil pada musim pertama bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan.
Pelatih asal Spanyol itu juga menyinggung hubungan antara dirinya, pemilik klub, dan jajaran direktur olahraga. Alonso menilai komunikasi serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari proyek jangka panjang Chelsea.
Ia mengakui bahwa sepak bola selalu memiliki ketidakpastian, tetapi kesamaan visi dan arah kerja menjadi modal untuk membawa klub berkembang.
Target kembali bersaing memperebutkan gelar Premier League dan tampil di Liga Champions tetap menjadi ambisi Chelsea untuk jangka menengah hingga panjang.
Dalam perbincangan tersebut, Alonso turut mengenang awal kariernya di Liverpool bersama Carragher. Ia datang ke Inggris pada usia 21 tahun setelah bermain untuk Real Sociedad dan menyadari bahwa dirinya harus mendapatkan kepercayaan dari para pemain senior, termasuk Steven Gerrard, Dietmar Hamann, dan Sami Hyypiä.
Alonso juga mengenang pengaruh sejumlah pelatih besar yang pernah membimbingnya, seperti Rafael Benítez, Carlo Ancelotti, José Mourinho, dan Pep Guardiola. Pengalaman itu ikut membentuk pendekatannya saat beralih dari pemain menjadi pelatih.
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