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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 15.50 WIB

Prediksi Skor Ratchaburi vs Kashiwa Reysol di ACL Elite, Tim Tamu Punya Peluang Raih Kemenangan

Ratchaburi siap menghadapi Kashiwa Reysol di AFC Champions League. (Ratchaburi) - Image

Ratchaburi siap menghadapi Kashiwa Reysol di AFC Champions League. (Ratchaburi)

JawaPos.com - Ratchaburi akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Kashiwa Reysol pada matchday ketiga AFC Champions League Elite 2026 di Rachaburi Stadium, Na Muang Rabu (27/10/2026).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk bangkit setelah mengawali kompetisi dengan hasil kurang memuaskan.

Sementara itu, tim asal Jepang tersebut datang dengan target meraih kemenangan kedua demi memperbaiki posisinya di klasemen East Region.

Ratchaburi saat ini berada di posisi ke-12 tanpa poin dari dua pertandingan.

Mereka selalu menelan kekalahan dan sudah kebobolan tujuh gol, meski mampu mencetak empat gol ke gawang lawan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini serang Ratchaburi memiliki potensi, tetapi pertahanan mereka masih perlu banyak pembenahan.

Salah satu hasil yang menjadi perhatian adalah kekalahan 4-6 dari Shanghai Port FC pada pertandingan sebelumnya.

Ratchaburi sebenarnya mampu memberikan perlawanan melalui produktivitas gol yang cukup baik. Namun, rapuhnya lini belakang membuat usaha mereka tidak cukup untuk menghindari kekalahan.

Sebelum pertandingan tersebut, Ratchaburi bermain imbang 1-1 melawan Ho Chi Minh. Hasil itu memperlihatkan bahwa mereka masih bisa bersaing, tetapi konsistensi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Bermain di kandang sendiri diharapkan dapat membantu mereka tampil lebih percaya diri.

Di sisi lain, Kashiwa Reysol memiliki posisi yang relatif lebih baik. Klub Jepang itu menempati peringkat kedelapan dengan koleksi tiga poin dari dua pertandingan.

Editor: Edi Yulianto
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