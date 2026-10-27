Pengumuman Gelar Ballon d’Or 2026 Sempat Kacau, Berikut Daftar Lengkap Pemenangnya!

Daftar ranking 10 besar pemain dalam perburuan gelar Ballon d’Or 2026. (X/@ballondor)
JawaPos.com - Harry Kane berhasil meraih penghargaan Ballon d’Or 2026 setelah tampil impresif bersama Bayern Munchen dan tim nasional Inggris sepanjang musim 2025/2026.
Namun, sebelum nama Harry Kane diumumkan, kekacauan sempat mewarnai momen prestisius itu menjelang pengumuman resmi.
Beberapa jam sebelum upacara berlangsung, situs resmi Ballon d’Or dilaporkan menerbitkan tiga artikel berbeda yang masing-masing menyebut Kane, Mbappe, dan Yamal sebagai pemenang kategori putra.
Kemunculan tiga artikel itu memicu kebingungan mengenai siapa yang sebenarnya meraih penghargaan utama tahun ini. Dilansir dari Sky Sports, salah satu artikel yang mengumumkan kemenangan Kane menyebut bahwa torehan golnya yang memecahkan rekor di kompetisi liga dan piala sepanjang musim 2025/2026 telah mengantarkannya meraih Ballon d’Or.
Namun, tautan lain juga ditemukan dengan isi serupa yang menyatakan Mbappe dan Yamal sebagai pemenang. Ketiga versi artikel itu akhirnya ditarik dari situs resmi Ballon d’Or sebelum akhirnya Kane secara resmi dikonfirmasi sebagai peraih penghargaan Ballon d’Or putra 2026.
Penyerang berusia 33 tahun itu menempati posisi pertama dalam pemeringkatan pemain terbaik dunia, mengungguli Kylian Mbappe dan Lamine Yamal.
Berdasarkan daftar 10 besar Ballon d’Or 2026, Kylian Mbappe yang memperkuat Real Madrid dan Timnas Prancis menempati posisi kedua. Sementara itu, bintang muda Barcelona dan Timnas Spanyol, Lamine Yamal, berada di urutan ketiga.
Posisi keempat ditempati Rodri yang tercatat memperkuat Manchester City dan Barcelona serta Timnas Spanyol. Lionel Messi yang bermain untuk Inter Miami dan Timnas Argentina menyusul di posisi kelima. Khvicha Kvaratskhelia dari Paris Saint-Germain (PSG) berada di peringkat keenam, diikuti rekan setimnya, Ousmane Dembele, di posisi ketujuh.
Erling Haaland dari Manchester City menempati urutan kedelapan, sedangkan Michael Olise dari Bayern Munchen berada di posisi kesembilan. Fabian Ruiz, gelandang PSG dan Timnas Spanyol, melengkapi daftar 10 besar di peringkat kesepuluh. Sementara itu, Jude Bellingham berada di peringkat ke-11.
Selain penghargaan utama untuk kategori putra, penyelenggara juga mengumumkan para pemenang dalam sejumlah kategori lainnya, mulai dari sepak bola putri, penghargaan untuk pelatih, pemain muda, penjaga gawang, hingga klub terbaik.
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