Prediksi Skor JDT vs Port FC di AFC Champions League Elite: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Johor Darul Takzim (JDT) akan menjamu Port FC dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Sultan Ibrahim Stadium, Malaysia, Selasa (27/10/2026), pukul 17.00 WIB ini diprediksi berjalan menarik dengan tuan rumah lebih diunggulkan berkat performa impresif dalam beberapa pertandingan terakhir.

JDT datang dengan modal lima kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Produktivitas gol yang tinggi menjadi salah satu alasan klub asal Malaysia tersebut memiliki peluang besar untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri.

Sebaliknya, Port FC menghadapi tantangan setelah mencatatkan hasil yang belum konsisten. Klub asal Thailand itu menelan beberapa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Kashiwa Reysol di kompetisi Asia.

Perbedaan performa kedua tim membuat JDT memiliki keuntungan menjelang pertandingan ini. Meski demikian, Port FC tetap berpeluang memberikan perlawanan apabila mampu memperbaiki permainan, terutama ketika mengantisipasi serangan tuan rumah.

JDT memperlihatkan ketajaman lini depan dalam lima pertandingan terakhir. Mereka berhasil mengalahkan Terengganu dengan skor 3-0, Pohang Steelers 2-0, Penang 4-1, Svay Rieng 6-0, serta menang 7-2 atas Penang dalam pertemuan lainnya.

Dari lima pertandingan tersebut, JDT berhasil mencetak total 22 gol. Catatan itu menunjukkan betapa berbahayanya lini serang mereka ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Kemenangan 2-0 atas Pohang Steelers juga menjadi modal penting bagi JDT dalam menghadapi Port FC. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa mereka mampu menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi lawan di kompetisi Asia.