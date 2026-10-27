Prediksi Skor JDT vs Port FC di AFC Champions League Elite: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Johor Darul Ta’zim akan menghadapi Port FC dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027. (JDT)
JawaPos.com - Johor Darul Takzim (JDT) akan menjamu Port FC dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027.
Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Sultan Ibrahim Stadium, Malaysia, Selasa (27/10/2026), pukul 17.00 WIB ini diprediksi berjalan menarik dengan tuan rumah lebih diunggulkan berkat performa impresif dalam beberapa pertandingan terakhir.
JDT datang dengan modal lima kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Produktivitas gol yang tinggi menjadi salah satu alasan klub asal Malaysia tersebut memiliki peluang besar untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukungnya sendiri.
Sebaliknya, Port FC menghadapi tantangan setelah mencatatkan hasil yang belum konsisten. Klub asal Thailand itu menelan beberapa kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Kashiwa Reysol di kompetisi Asia.
Perbedaan performa kedua tim membuat JDT memiliki keuntungan menjelang pertandingan ini. Meski demikian, Port FC tetap berpeluang memberikan perlawanan apabila mampu memperbaiki permainan, terutama ketika mengantisipasi serangan tuan rumah.
JDT memperlihatkan ketajaman lini depan dalam lima pertandingan terakhir. Mereka berhasil mengalahkan Terengganu dengan skor 3-0, Pohang Steelers 2-0, Penang 4-1, Svay Rieng 6-0, serta menang 7-2 atas Penang dalam pertemuan lainnya.
Dari lima pertandingan tersebut, JDT berhasil mencetak total 22 gol. Catatan itu menunjukkan betapa berbahayanya lini serang mereka ketika mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.
Kemenangan 2-0 atas Pohang Steelers juga menjadi modal penting bagi JDT dalam menghadapi Port FC. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa mereka mampu menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi lawan di kompetisi Asia.
JDT telah mengumpulkan empat poin dari dua pertandingan awal di AFC Champions League Elite. Tambahan tiga poin pada laga kandang kali ini tentu menjadi target penting untuk memperbaiki posisi mereka di persaingan wilayah Timur.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022