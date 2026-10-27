Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Newcastle Jets di ACL Elite, Tuan Rumah Diunggulkan

JawaPos.com - Kyoto Sanga akan menjamu Newcastle Jets dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027 di Sanga Stadium by Kyocera, Jepang, Selasa (27/10/2026).

Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 17.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus membuktikan kualitas mereka di kompetisi Asia.

Kyoto Sanga memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Wakil Jepang tersebut baru saja mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0. Kemenangan itu menjadi tambahan kepercayaan diri setelah mereka sebelumnya menelan kekalahan tipis dengan skor serupa saat menghadapi Daejeon Hana Citizen FC.

Sementara itu, Newcastle Jets datang dengan pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Wakil Australia tersebut belum meraih poin dalam dua pertandingan awal AFC Champions League Elite musim ini. Kekalahan dari Kashima Antlers dan Gamba Osaka membuat mereka harus segera menemukan cara untuk bangkit jika ingin menjaga peluang bersaing di kompetisi tersebut.

Meski demikian, Kyoto Sanga tidak bisa memandang Newcastle Jets sebelah mata. Performa kedua tim di kompetisi domestik menunjukkan situasi yang cukup menarik menjelang pertemuan mereka.

Kyoto Sanga sedang mengalami periode sulit di J1 League. Tim asuhan Ranko Popovic dilaporkan belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan liga terakhir, dengan catatan dua kali imbang dan dua kali kalah.

Masalah pertahanan juga menjadi perhatian bagi Kyoto. Mereka selalu kebobolan dalam empat pertandingan tersebut sehingga perlu meningkatkan konsentrasi ketika menghadapi serangan lawan.

Kondisi itu bisa menjadi celah yang berusaha dimanfaatkan Newcastle Jets. Jika mampu tampil lebih efektif dan menjaga keseimbangan permainan, tim tamu memiliki peluang untuk memberikan perlawanan di kandang Kyoto.