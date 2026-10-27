Prediksi Skor Sassuolo vs Lazio di Serie A: Tim Tamu Lebih Diunggulkan, Jay Idzes Masih Cedera

Sassuolo membidik kemenangan saat menghadapi Lazio dalam lanjutan Serie A. (Sassuolo)
JawaPos.com - Lazio akan bertandang ke markas Sassuolo pada pekan kesembilan Serie A 2026/2027.
Pertandingan yang berlangsung di MAPEI Stadium, Reggio Emilia, Rabu (28/10/2026) pukul 00.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk melanjutkan tren positif.
Sementara itu, Sassuolo harus berusaha bangkit di tengah performa yang belum stabil.
Laga ini juga menjadi perhatian pendukung Timnas Indonesia karena bek Sassuolo, Jay Idzes, dipastikan belum bisa bermain akibat cedera paha. Absennya pemain berusia 26 tahun tersebut menjadi kerugian bagi tuan rumah, terutama saat menghadapi Lazio yang sedang menunjukkan konsistensi permainan.
Lazio datang dengan modal bagus setelah mencatatkan tujuh kemenangan dan satu hasil imbang dalam delapan pertandingan Serie A musim ini. Raihan 22 poin membawa I Biancocelesti ke puncak klasemen sementara. Mereka juga memiliki catatan pertahanan yang solid dengan hanya kebobolan lima gol.
Hasil positif tersebut membuat Lazio memiliki kepercayaan diri tinggi menjelang lawatan ke markas Sassuolo. Kemenangan atas Parma dengan skor 2-1 pada pertandingan sebelumnya menjadi tambahan motivasi bagi tim asuhan Gennaro Gattuso.
Lazio kini berpeluang melanjutkan rangkaian kemenangan dan mempertahankan posisi mereka di papan atas. Namun, pertandingan tandang tetap membutuhkan konsentrasi penuh karena Sassuolo berpotensi memberikan perlawanan, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri.
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Di sisi lain, Sassuolo sedang menghadapi periode yang tidak mudah. Mereka gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan liga terakhir dan sudah kebobolan 16 gol dari delapan laga. Catatan tersebut menunjukkan bahwa lini belakang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan pelatih Alberto Aquilani.
Absennya Jay Idzes menambah persoalan bagi Sassuolo. Bek Timnas Indonesia itu masih menjalani pemulihan cedera paha sehingga tidak masuk dalam perkiraan susunan pemain untuk pertandingan ini. Selain Idzes, Sassuolo juga kehilangan Ismael Kone, Daniel Boloca, dan Fedde Leysen.
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