Prediksi Skor Shanghai Port vs Cong An Ha Noi, Catatan Kandang Tuan Rumah Jadi Ancaman Tim Tamu

JawaPos.com - Shanghai Port akan menghadapi Cong An Ha Noi (CAHN) FC dalam lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027, Selasa (27/10/2026) kick -off pukul 17.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi wakil Tiongkok tersebut untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki catatan kandang mereka di kompetisi Asia.

Shanghai Port memiliki modal cukup meyakinkan menjelang pertandingan ini. Mereka berhasil mengumpulkan empat poin dari dua laga awal AFC Champions League Elite. Produktivitas lini serang juga menjadi salah satu kekuatan yang bisa diandalkan saat menjamu wakil Vietnam tersebut.

Di sisi lain, Cong An Ha Noi datang dengan misi bangkit setelah menelan dua kekalahan dalam pertandingan awal kompetisi Asia. Meski demikian, tim asal Vietnam itu tetap memiliki peluang untuk memberikan perlawanan, terutama jika mampu memanfaatkan celah di lini belakang Shanghai Port.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung menarik karena keduanya memiliki kepentingan berbeda. Shanghai Port ingin menjaga peluang bersaing di papan atas, sedangkan Cong An Ha Noi membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi mereka.

Shanghai Port menunjukkan performa yang cukup konsisten dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi. Mereka mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa tim berjuluk The Red Eagles itu sedang berada dalam kondisi kompetitif.

Kemenangan 3-1 atas Tianjin Jinmen Tiger pada 24 Oktober menjadi hasil terbaru yang menambah kepercayaan diri tim. Sebelumnya, Shanghai Port juga meraih kemenangan 3-0 atas Chengdu Rongcheng dan menaklukkan Zhejiang Professional dengan skor 4-2.

Ketajaman lini depan mereka juga terlihat ketika menghadapi Ratchaburi di kompetisi Asia. Dalam pertandingan tersebut, Shanghai Port berhasil mencetak enam gol dan menang dengan skor 6-4.