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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.21 WIB

Prediksi Skor Coritiba vs Gremio di Serie A Brasil: Tuan Rumah Hadapi Dominasi Tim Tamu

Coritiba bakal menghadapi Grêmio dalam lanjutan Serie A Brasil 2026. (Istimewa) - Image

Coritiba bakal menghadapi Grêmio dalam lanjutan Serie A Brasil 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Coritiba akan menjamu Grêmio dalam lanjutan Serie A Brasil 2026 di Estádio Major Antônio Couto Pereira, Selasa (27/10) pukul 05.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membawa modal kurang meyakinkan setelah menelan kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Coritiba memiliki keuntungan bermain di kandang.

Situasi ini membuat pertandingan melawan Grêmio menjadi kesempatan untuk memperbaiki catatan tersebut. 

Dengan dukungan suporter sendiri, Coritiba diharapkan mampu tampil lebih percaya diri dan memanfaatkan kelemahan lawan.

Di sisi lain, Grêmio memiliki persoalan dalam menjaga konsistensi permainan. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dan mencetak gol, tetapi organisasi pertahanan masih perlu dibenahi.

Dalam enam pertandingan terakhir, Grêmio kebobolan dalam lima laga dengan total 11 gol.

Catatan tersebut bisa menjadi peluang bagi Coritiba untuk mendapatkan ruang dan menciptakan ancaman di area pertahanan tim tamu.

Grêmio tetap memiliki keunggulan berdasar catatan pertemuan kedua tim. Sejak 15 Oktober 2017, Coritiba belum berhasil mengalahkan Grêmio dalam rangkaian pertandingan yang tercatat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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