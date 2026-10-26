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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.10 WIB

Prediksi Skor Santa Clara vs Benfica: Rekor Pertahanan Tuan Rumah Diuji Tim Tamu

Benfica hadapi Santa Clara di Primeira Liga Portugal. (Istimewa) - Image

Benfica hadapi Santa Clara di Primeira Liga Portugal. (Istimewa)

JawaPos.com - Santa Clara akan menghadapi Benfica pada lanjutan Primeira Liga Portugal, Selasa (27/10) kick off pukul 01.45 WIB.

Pertandingan di Estadio de Sao Miguel ini diprediksi berjalan menarik karena kedua tim memiliki target penting.

Santa Clara ingin mempertahankan tren positif di liga, sedangkan Benfica memburu kemenangan demi terus bersaing di papan atas klasemen.

Sepanjang kompetisi liga musim ini, Santa Clara baru kebobolan empat gol.

Catatan itu menjadi salah satu kekuatan utama mereka ketika menghadapi tim dengan lini serang berbahaya seperti Benfica.

Bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa memberikan tambahan motivasi bagi tuan rumah untuk kembali meraih hasil positif.

Di sisi lain, Benfica datang dengan kepercayaan diri yang mulai pulih. 

Ketajaman lini serang menjadi salah satu alasan Benfica lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Mereka telah mencetak 24 gol dalam delapan pertandingan liga.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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