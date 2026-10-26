Prediksi Skor Al Quwa Al Jawiya vs Pakhtakor: Misi Bangkit Tuan Rumah

Al Quwa Al Jawiya menjamu Pakhtakor di AFC Champions League Elite. (Istimewa)
JawaPos.com - Al Quwa Al Jawiya akan menghadapi Pakhtakor pada lanjutan AFC Champions League Elite 2026/2027 di Basra Sports City, Irak, Selasa (27/10) pukul 01.15 WIB.
Al Quwa Al Jawiya masih mencari poin pertama setelah mengawali fase liga dengan dua kekalahan.
Laga ini menjadi kesempatan bagi Al Quwa Al Jawiya untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing di kompetisi antarklub Asia tersebut.
Bermain di Irak bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Al Quwa Al Jawiya.
Dukungan publik tuan rumah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri pemain untuk tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.
Sementara itu, Pakhtakor memiliki modal lebih baik berkat dua hasil imbang dari dua pertandingan yang telah dijalani.
Tim asal Uzbekistan itu datang dengan catatan yang relatif lebih stabil. Walaupun belum meraih kemenangan, Pakhtakor mampu bersaing menghadapi lawan-lawan di fase liga.
Meski begitu, Pakhtakor masih memiliki pekerjaan rumah dalam memaksimalkan peluang.
Tiga hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir menunjukkan bahwa mereka cukup sulit dikalahkan, tetapi belum selalu mampu mengubah permainan kompetitif menjadi kemenangan.
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Jawa Pos
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