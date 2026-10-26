Prediksi Skor Al Qadisiyah FC vs Al Sadd di ACLE, Siapa yang Bakal Menang?

Al-Qadisiyah FC bersiap menghadapi Al Sadd di AFC Champions League Elite 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Al Qadisiyah FC memiliki modal lebih meyakinkan saat bersiap menghadapi Al Sadd pada matchday ketiga AFC Champions League Elite 2026 Selasa (27/10) pukul 01.15 WIB.
Perbedaan performa kedua tim di fase grup membuat tuan rumah lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini.
Al Qadisiyah FC akan berusaha memaksimalkan keuntungan bermain di kandang demi menjaga persaingan di klasemen Wilayah Barat.
Sementara itu, Al Sadd datang dengan tekanan besar setelah menelan dua kekalahan beruntun tanpa mampu mencetak gol di kompetisi tersebut.
wakil Arab Saudi Al Qadisiyah FC menempati peringkat keenam dengan koleksi empat poin dan mencetak tiga gol serta kebobolan dua kali.
Performa Al Qadisiyah FC dalam sejumlah pertandingan terakhir cukup menjanjikan untuk tetap percaya diri.
Di kubu seberang, Al Sadd menghadapi tantangan yang lebih berat. Klub asal Qatar tersebut berada di posisi ke-16 klasemen Wilayah Barat tanpa raihan poin setelah kalah dalam dua pertandingan pertama.
Menghadapi Al Qadisiyah FC, Al Sadd perlu memperbaiki penyelesaian akhir sekaligus menjaga organisasi pertahanan.
Namun, tuan rumah tidak boleh terlalu percaya diri.
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Jawa Pos
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