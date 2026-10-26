Prediksi Skor Galatasaray vs Fenerbahce: Perebutan Puncak Klasemen Liga Turki

JawaPos.com - Galatasaray akan menghadapi Fenerbahce dalam pertandingan pekan kesembilan Liga Turki 2026/2027.

Duel bertajuk Derbi Istanbul ini dijadwalkan berlangsung di RAMS Park, Istanbul, Selasa (27/10) pukul 01.30 WIB.

Pertandingan tersebut diperkirakan berjalan ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di papan atas klasemen.

Galatasaray memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Tim berjuluk Cimbom itu saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 19 poin dari delapan pertandingan.

Sementara itu, Fenerbahce berada di posisi ketiga dengan raihan 16 poin. Selisih tiga angka membuat pertandingan ini memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan.

Kemenangan akan membantu Galatasaray menjaga persaingan di papan atas sekaligus menjauh dari kejaran rival sekotanya.

Sebaliknya, tambahan tiga poin bisa membuat Fenerbahce menyamai perolehan angka sang juara bertahan dan semakin meramaikan persaingan menuju puncak klasemen.