Prediksi FC Copenhagen vs Odense BK: Tuan Rumah Punya Modal Kuat untuk Raih Kemenangan

JawaPos.com - FC Copenhagen akan menjamu Odense BK pada lanjutan Superliga Denmark 2026/2027 di Parken Stadium, Selasa (27/10/2026) pukul 01.00 WIB.

Tuan rumah memiliki sejumlah modal positif untuk meraih kemenangan, mulai dari catatan kandang yang impresif hingga rekor pertemuan yang lebih baik.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama memiliki kemampuan untuk mencetak gol.

FC Copenhagen datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik meski baru bermain imbang di kompetisi Eropa. Sementara itu, Odense BK membawa bekal kemenangan atas Brøndby IF dalam pertandingan terakhir mereka di liga.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi FC Copenhagen. Mereka juga memiliki catatan yang cukup konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama dalam urusan mencetak gol.

Dikutip dari media sosial F.C. København, Senin (26/10), FC Copenhagen bermain imbang 2-2 melawan Red Star Belgrade pada pertandingan Conference League.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa mereka mampu bersaing menghadapi lawan yang tangguh, meskipun masih perlu meningkatkan efektivitas permainan untuk mendapatkan hasil maksimal.

Dalam pertandingan tersebut, FC Copenhagen mencatatkan 42 persen penguasaan bola dan melepaskan delapan tembakan, dengan dua di antaranya mengarah tepat ke gawang. Maher Carrizo mencetak gol pada menit ke-70, sedangkan satu gol lainnya bagi FC Copenhagen berasal dari gol bunuh diri Matej Gashtarov pada menit ke-29.