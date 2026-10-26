Mbappe Buka Suara usai Cetak 100 Gol untuk Real Madrid dan Hancurkan Barcelona di El Clasico

Kylian Mbappe (Instagram @realmdrid)
Bermain di Camp Nou, Mbappé mencetak dua gol yang memastikan Real Madrid membawa pulang tiga poin penting dari markas rival abadi mereka. Hasil tersebut juga memperpanjang catatan kemenangan Los Blancos menjadi lima pertandingan beruntun sejak jeda internasional.
Meski menjadi pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut, Mbappé tidak ingin pencapaian individunya menjadi pusat perhatian. Ia justru menekankan pentingnya kerja sama tim dan mengingatkan rekan-rekannya agar tidak cepat berpuas diri.
Mbappe Utamakan Kemenangan Real Madrid
Berbicara kepada Real Madrid TV setelah pertandingan, Mbappé menegaskan bahwa keberhasilan mengalahkan Barcelona merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, bukan hanya kontribusinya di depan gawang.
"Ini adalah kemenangan tim. Bintang pertandingan ini adalah tim dan skuad, karena kami tahu kami harus menampilkan performa yang gagah berani, tetapi juga bermain sebagai sebuah tim".
Mbappé juga menilai persiapan yang matang dalam beberapa pertandingan terakhir membantu Real Madrid menghadapi tekanan di Camp Nou. Menurutnya, tim datang dengan mentalitas yang tepat dan mampu memberikan penampilan terbaik ketika dibutuhkan.
"Kami telah mempersiapkan diri dengan baik dalam pertandingan-pertandingan terakhir karena kami telah menang dan bermain bagus. Kami datang ke pertandingan ini dengan pola pikir yang tepat dan hari ini kami memberikan yang terbaik".
Pertandingan melawan Barcelona sendiri tidak berjalan mudah bagi Real Madrid. Mbappé mengakui timnya mengalami sejumlah periode sulit, tetapi mampu melewati tekanan dan mengamankan hasil yang diinginkan.
"Kami mengalami momen sulit dalam pertandingan dan momen lain di mana kami mendominasi. Pada akhirnya, kemenangan dan tetap berada dalam persaingan La Liga sangat penting bagi kami, tetapi kami harus terus berjuang."
Ia juga mengingatkan bahwa kemenangan dalam El Clásico tetap bernilai tiga poin, sama seperti pertandingan liga lainnya. Karena itu, Real Madrid harus terus mengumpulkan poin jika ingin mengakhiri musim dengan gelar juara.
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Jawa Pos
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