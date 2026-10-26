Prediksi Skor Caykur Rizespor vs Trabzonspor: Tim Tamu Incar Kemenangan Kelima Beruntun

JawaPos.com – Trabzonspor akan bertandang ke markas Caykur Rizespor pada pekan lanjutan Turkish Super Lig, Senin (26/10) pukul 23.00 WIB.

Pertandingan yang berlangsung di Caykur Didi Stadium ini diprediksi berjalan menarik karena kedua tim memiliki kondisi berbeda menjelang derby Laut Hitam tersebut.

Trabzonspor datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan empat kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Sebaliknya, Çaykur Rizespor masih berusaha menemukan kembali performa terbaiknya setelah melewati tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan.

Di kubu lawan, Trabzonspor justru menunjukkan perkembangan positif.

Empat kemenangan menjadi modal penting bagi Trabzonspor untuk melanjutkan persaingan di papan atas klasemen.

Mereka juga berambisi memangkas jarak tiga poin dari Galatasaray yang berada di puncak klasemen.

Secara rekor pertemuan, Trabzonspor memiliki keunggulan atas Rizespor.