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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.37 WIB

Rating Pemain Real Madrid Usai Kalahkan Barcelona: Mbappe Sempurna, Cucurella Tampil Impresif

Real Madrid meraih kemenangan penting atas Barcelona di Spotify Camp Nou berkat dua gol Kylian Mbappe. (Instagram @realmadrid) - Image

Real Madrid meraih kemenangan penting atas Barcelona di Spotify Camp Nou berkat dua gol Kylian Mbappe. (Instagram @realmadrid)

JawaPos.com - Real Madrid meraih kemenangan penting atas Barcelona di Spotify Camp Nou berkat dua gol Kylian Mbappe. Salah satu gol tersebut sekaligus menjadi gol ke-100 penyerang asal Prancis itu bersama Los Blancos.

Barcelona, yang sebelumnya selalu menang dalam pertandingan LaLiga musim ini, kesulitan mengatasi kecepatan Mbappe ketika menghadapi garis pertahanan tinggi. Madrid memanfaatkan kelemahan tersebut dengan baik dan berhasil kembali menekan Barcelona dalam persaingan perebutan gelar.

Selain ketajaman Mbappe, organisasi pertahanan yang diterapkan Jose Mourinho juga berperan besar dalam kemenangan ini. 

Melansir ESPN, Senin (26/10), berikut rating Mourinho dan para pemain Real Madrid berdasarkan penampilan mereka di El Clasico.

Rating Manajer

Jose Mourinho — 8/10

Mourinho pantas mendapatkan apresiasi atas keberhasilannya mengatur pertahanan Madrid. Memanfaatkan kecepatan Mbappe dan Yan Diomande untuk menyerang ruang di belakang garis pertahanan tinggi Barcelona memang bukan strategi yang rumit, tetapi eksekusinya berjalan efektif.

Pelatih asal Portugal itu juga berhasil menjaga keseimbangan tim ketika Barcelona mencoba meningkatkan tekanan. Kemenangan ini menjadi salah satu momen penting dalam kariernya selama dekade terakhir.

Rating Pemain Real Madrid

Lini Belakang

Andriy Lunin — 6/10

Lunin seharusnya bisa berbuat lebih baik ketika Raphinha mencetak gol penyama kedudukan. Namun, ia segera menebus kesalahan tersebut lewat penyelamatan refleks luar biasa untuk menggagalkan peluang Gerard Martín lima menit kemudian.

Federico Valverde — 5/10

Valverde tampak kesulitan akibat masalah cedera pada babak pertama dan akhirnya ditarik keluar setelah gol Raphinha. Ia cukup mampu meredam ancaman lawan, tetapi kontribusinya dalam membantu serangan relatif minim.

Ibrahima Konate — 7/10

Konate dengan cepat menunjukkan mengapa ia menjadi salah satu bek yang disukai Mourinho. Ia hampir memberikan bola kepada Raphinha pada babak kedua, tetapi secara keseluruhan tampil percaya diri saat menghadapi lini serang Barcelona.

Editor: Estu Suryowati
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