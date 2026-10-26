Prediksi Skor Besiktas vs Istanbul Basaksehir: Performa Tuan Rumah Belum Konsisten

Besiktas menjamu Istanbul Basaksehir di Turkish Super Lig. (Istimewa)
JawaPos.com - Besiktas akan menjamu Istanbul Basaksehir pada pekan lanjutan Turkish Super Lig, Senin (26/10) pukul 23.00 WIB.
Bermain di Tupras Stadium, tuan rumah berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.
Sementara itu, tim tamu datang dengan modal positif setelah melewati tiga laga tanpa kekalahan.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Besiktas untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga persaingan di papan atas.
Saat ini, mereka menempati peringkat kelima dengan koleksi 15 poin dari delapan pertandingan.
Performa Besiktas di kompetisi domestik belakangan ini belum sepenuhnya stabil.
Mereka menelan dua kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Amed SK dengan skor 2-3 dan Trabzonspor yang menang 2-0.
Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Vincenzo Italiano.
Sementara itu, Istanbul Basaksehir datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022