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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.16 WIB

Prediksi Skor Besiktas vs Istanbul Basaksehir: Performa Tuan Rumah Belum Konsisten

Besiktas menjamu Istanbul Basaksehir di Turkish Super Lig. (Istimewa) - Image

Besiktas menjamu Istanbul Basaksehir di Turkish Super Lig. (Istimewa)

JawaPos.com - Besiktas akan menjamu Istanbul Basaksehir pada pekan lanjutan Turkish Super Lig, Senin (26/10) pukul 23.00 WIB.

Bermain di Tupras Stadium, tuan rumah berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.

Sementara itu, tim tamu datang dengan modal positif setelah melewati tiga laga tanpa kekalahan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Besiktas untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga persaingan di papan atas.

Saat ini, mereka menempati peringkat kelima dengan koleksi 15 poin dari delapan pertandingan. 

Performa Besiktas di kompetisi domestik belakangan ini belum sepenuhnya stabil.

Mereka menelan dua kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir, termasuk saat menghadapi Amed SK dengan skor 2-3 dan Trabzonspor yang menang 2-0.

Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Vincenzo Italiano. 

Sementara itu, Istanbul Basaksehir datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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