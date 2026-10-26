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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.07 WIB

Prediksi Skor Al Ain vs Tractor FC di ACLE, Tuan Rumah Incar Kemenangan

Al Ain akan menjamu Tractor FC pada pekan ketiga fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027, Senin (26/10) malam. (Instagram/@alainfcae) - Image

Al Ain akan menjamu Tractor FC pada pekan ketiga fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027, Senin (26/10) malam. (Instagram/@alainfcae)

JawaPos.com - Al Ain akan menjamu Tractor FC pada pekan ketiga fase liga AFC Champions League Elite 2026/2027 di Hazza Bin Zayed Stadium, Senin (26/10) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 23.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengamankan tiga poin sekaligus memperbaiki posisinya dalam persaingan kompetisi antarklub Asia.

Tim asal Uni Emirat Arab Al Ain memiliki modal cukup baik dan lebih diunggulkan menghadapi wakil Iran tersebut. 

Lini serang Al Ain memiliki potensi untuk merepotkan pertahanan lawan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Vladimir Ivic.

Pelatih Vladimir Ivic diperkirakan akan meminta anak asuhnya tampil agresif sejak awal pertandingan. 

Al Ain tidak boleh hanya mengandalkan keunggulan sebagai tuan rumah.

Efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi faktor penting jika mereka ingin mengamankan kemenangan dalam pertandingan ini.

Di sisi lain, Tractor FC datang dengan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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