Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.42 WIB

Jude Bellingham Dominasi Duel Lini Tengah pada Laga Real Madrid vs Barcelona

Jude Bellingham dominasi duel lini tengah pada laga&nbsp;El Clasico Barcelona vs Real Madrid. (ig @realmadrid) - Image

Jude Bellingham dominasi duel lini tengah pada laga&nbsp;El Clasico Barcelona vs Real Madrid. (ig @realmadrid)

JawaPos.com - Gelandang Real madrid Jude Bellingham tampil menonjol melalui kontribusi fisik dan dominasi di lini tengah pada laga El Clasico lawan Barcelona. 

Gelandang timnas Inggris itu memenangkan 13 duel individu sepanjang pertandingan, melampaui total duel yang dimenangkan seluruh gelandang Barcelona secara kolektif yakni sembilan duel.

Catatan tersebut memperlihatkan besarnya pengaruh Bellingham dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Selain membantu Real Madrid mengendalikan area tengah, dia juga berperan dalam menjalankan strategi yang membuat Barcelona kesulitan mengembangkan permainan seperti biasanya.

Bellingham Mendominasi Pertarungan Lini Tengah

Melansir Madrid Universal, statistik 13 duel yang dimenangkan Bellingham menjadi salah satu catatan paling mencolok dari El Clasico kali ini.

Jumlah tersebut dilaporkan sebagai yang tertinggi kedua di antara seluruh pemain dalam satu pertandingan La Liga musim ini.

Bellingham tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis dan pergerakan menyerang, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk beradu fisik serta membantu tim ketika kehilangan penguasaan bola.

Kontribusi semacam ini menjadi sangat penting bagi Jose Mourinho.

Menghadapi Barcelona yang terbiasa membangun serangan melalui kombinasi umpan dan pergerakan antarpemain, Real Madrid membutuhkan gelandang yang mampu menekan lawan sekaligus memutus aliran bola.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid Pangkas Jarak dengan Barcelona - Image
Sepak Bola Dunia

Klasemen Liga Spanyol: Real Madrid Pangkas Jarak dengan Barcelona

Senin, 26 Oktober 2026 | 23.20 WIB

Kylian Mbappe Cetak Gol ke-100 Bersama Real Madrid, Barcelona Tumbang saat Duel El Clasico - Image
Sepak Bola Dunia

Kylian Mbappe Cetak Gol ke-100 Bersama Real Madrid, Barcelona Tumbang saat Duel El Clasico

Senin, 26 Oktober 2026 | 14.06 WIB

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid: Rekor Kandang Blaugrana Diuji Jose Mourinho - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid: Rekor Kandang Blaugrana Diuji Jose Mourinho

Senin, 26 Oktober 2026 | 05.18 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore