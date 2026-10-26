Jude Bellingham Dominasi Duel Lini Tengah pada Laga Real Madrid vs Barcelona

JawaPos.com - Gelandang Real madrid Jude Bellingham tampil menonjol melalui kontribusi fisik dan dominasi di lini tengah pada laga El Clasico lawan Barcelona.

Gelandang timnas Inggris itu memenangkan 13 duel individu sepanjang pertandingan, melampaui total duel yang dimenangkan seluruh gelandang Barcelona secara kolektif yakni sembilan duel.

Catatan tersebut memperlihatkan besarnya pengaruh Bellingham dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Selain membantu Real Madrid mengendalikan area tengah, dia juga berperan dalam menjalankan strategi yang membuat Barcelona kesulitan mengembangkan permainan seperti biasanya.

Bellingham Mendominasi Pertarungan Lini Tengah Melansir Madrid Universal, statistik 13 duel yang dimenangkan Bellingham menjadi salah satu catatan paling mencolok dari El Clasico kali ini.

Jumlah tersebut dilaporkan sebagai yang tertinggi kedua di antara seluruh pemain dalam satu pertandingan La Liga musim ini.

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Bellingham tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis dan pergerakan menyerang, tetapi juga menunjukkan kesediaan untuk beradu fisik serta membantu tim ketika kehilangan penguasaan bola.

Kontribusi semacam ini menjadi sangat penting bagi Jose Mourinho.