Jose Mourinho Sindir Fans Barcelona, Puji Marc Cucurella yang Redam Lamine Yamal

Jose Mourinho puji Marc Cucurella yang redam Lamine Yamal pada laga el clasico Real Madrid vs barcelona. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com - Jose Mourinho sukses membawa Real Madrid menang 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico pertama musim 2026/27.
Pelatih asal Portugal itu juga melontarkan sindiran kepada pendukung tuan rumah dan memberikan pujian kepada Marc Cucurella.
Melansir AS, Mourinho membuka komentar setelah pertandingan dengan menyinggung ulah para penggemar Barcelona yang mengganggu waktu istirahat sebelum laga.
Nyanyian mereka di luar hotel membuat sang pelatih gagal menikmati tidur siang yang biasanya menjadi bagian dari rutinitas.
“Saya mendedikasikan kemenangan ini untuk para penggemar Barca yang tidak mengizinkan saya tidur siang di hotel hari ini,” kata Jose Mourinho.
“Mereka datang ke hotel dan terus bernyanyi sepanjang hari, jadi saya tidak bisa tidur siang. Yah, saya tidak tidur siang, tetapi saya berhasil mengalahkan tim mereka. Peluk erat untuk mereka,” imbuh dia.
Jose Mourinho juga turut menyoroti kedisiplinan taktik para pemainnya, terutama Marc Cucurella yang dinilai mampu meredam ancaman Lamine Yamal.
Salah satu perhatian utama Mourinho dalam pertandingan tersebut adalah bagaimana Real Madrid membatasi ruang gerak para pemain sayap Barcelona.
Cucurella mendapat tugas penting untuk menghadapi Yamal, pemain yang dikenal memiliki kemampuan individu dan kreativitas tinggi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada
Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen
Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak
Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022