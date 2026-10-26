Jose Mourinho Sindir Fans Barcelona, Puji Marc Cucurella yang Redam Lamine Yamal

JawaPos.com - Jose Mourinho sukses membawa Real Madrid menang 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico pertama musim 2026/27.

Pelatih asal Portugal itu juga melontarkan sindiran kepada pendukung tuan rumah dan memberikan pujian kepada Marc Cucurella.

Melansir AS, Mourinho membuka komentar setelah pertandingan dengan menyinggung ulah para penggemar Barcelona yang mengganggu waktu istirahat sebelum laga.

Nyanyian mereka di luar hotel membuat sang pelatih gagal menikmati tidur siang yang biasanya menjadi bagian dari rutinitas.

“Saya mendedikasikan kemenangan ini untuk para penggemar Barca yang tidak mengizinkan saya tidur siang di hotel hari ini,” kata Jose Mourinho.

“Mereka datang ke hotel dan terus bernyanyi sepanjang hari, jadi saya tidak bisa tidur siang. Yah, saya tidak tidur siang, tetapi saya berhasil mengalahkan tim mereka. Peluk erat untuk mereka,” imbuh dia.

Baca Juga:Jose Mourinho Tegaskan Target Real Madrid Lebih Besar daripada Menang El Clasico

Jose Mourinho juga turut menyoroti kedisiplinan taktik para pemainnya, terutama Marc Cucurella yang dinilai mampu meredam ancaman Lamine Yamal.

Mourinho Puji Kecerdasan Cucurella Salah satu perhatian utama Mourinho dalam pertandingan tersebut adalah bagaimana Real Madrid membatasi ruang gerak para pemain sayap Barcelona.