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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.02 WIB

Jose Mourinho Sindir Fans Barcelona, Puji Marc Cucurella yang Redam Lamine Yamal

Jose Mourinho puji Marc Cucurella yang redam Lamine Yamal pada laga el clasico Real Madrid vs barcelona. (Instagram/@realmadrid) - Image

Jose Mourinho puji Marc Cucurella yang redam Lamine Yamal pada laga el clasico Real Madrid vs barcelona. (Instagram/@realmadrid)

JawaPos.com - Jose Mourinho sukses membawa Real Madrid menang 2-1 atas Barcelona dalam El Clasico pertama musim 2026/27.

Pelatih asal Portugal itu juga melontarkan sindiran kepada pendukung tuan rumah dan memberikan pujian kepada Marc Cucurella.

Melansir AS, Mourinho membuka komentar setelah pertandingan dengan menyinggung ulah para penggemar Barcelona yang mengganggu waktu istirahat sebelum laga.

Nyanyian mereka di luar hotel membuat sang pelatih gagal menikmati tidur siang yang biasanya menjadi bagian dari rutinitas.

“Saya mendedikasikan kemenangan ini untuk para penggemar Barca yang tidak mengizinkan saya tidur siang di hotel hari ini,” kata Jose Mourinho.

“Mereka datang ke hotel dan terus bernyanyi sepanjang hari, jadi saya tidak bisa tidur siang. Yah, saya tidak tidur siang, tetapi saya berhasil mengalahkan tim mereka. Peluk erat untuk mereka,” imbuh dia.

Jose Mourinho juga turut menyoroti kedisiplinan taktik para pemainnya, terutama Marc Cucurella yang dinilai mampu meredam ancaman Lamine Yamal.

Mourinho Puji Kecerdasan Cucurella

Salah satu perhatian utama Mourinho dalam pertandingan tersebut adalah bagaimana Real Madrid membatasi ruang gerak para pemain sayap Barcelona.

Cucurella mendapat tugas penting untuk menghadapi Yamal, pemain yang dikenal memiliki kemampuan individu dan kreativitas tinggi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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