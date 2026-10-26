Chelsea Kian Terpuruk! Tumbang di Kandang, Bukukan Kartu Merah Ke-100

JawaPos.com - Kekalahan Chelsea dari Tottenham Hotspur di Stamford Bridge, Sabtu (24/10), meninggalkan catatan pahit. Bukan hanya takluk 0-2 di kandang sendiri, The Blues -julukan Chelsea- juga mencatatkan kartu merah ke-100 sepanjang sejarah Premier League. Itu setelah Cole Palmer diusir wasit pada menit ke-80.

Palmer menerima kartu kuning kedua setelah melakukan pelanggaran terhadap Conor Gallagher. Situasi itu terjadi hanya tiga menit setelah mereka tertinggal lewat gol bunuh diri kiper Mike Penders. The Blues kemudian justru kebobolan lagi lewat gol Mathys Tel menit ke-87.

Pelatih Chelsea Xabi Alonso mengakui gol pertama mengubah jalannya laga. “Begitu kami kebobolan gol pertama, semuanya berubah. Ketika kami ingin bereaksi, kartu merah datang dan situasinya justru berbalik,” ujar Alonso dikutip dari Football London.

Soal kartu merah, Alonso menyebut pemain Chelsea harus belajar menghadapi tekanan. “Kartu kuning pertama bisa menentukan, seperti yang kita lihat hari ini. Kami harus memiliki kedewasaan untuk menghadapi situasi sulit,” kata Alonso.

Banyak Gol dari Bola Mati Dari delapan laga awal Premier League, Chelsea sudah kebobolan 15 kali. Lebih dari separuhnya, berasal dari bola mati. Salah satunya, gol pembuka Tottenham yang berawal dari sepak pojok. Panders justru mengarahkan bola ke gawangnya sendiri.

Namun, Alonso tak ingin membebankan kesalahan pada kiper 21 tahun itu. “Kami menang dan kalah bersama-sama,” ujar Alonso. “Kami mendukung Mike dan seluruh anggota tim lainnya. Dia pasti akan belajar dari pengalaman ini.”

Di sisi lain, keran gol Chelsea juga mandek seiring absennya Joao Pedro. Penyerang asal Brasil itu mengalami masalah lutut tepat sehari sebelum pertandingan. The Blues akhirnya hanya bisa mencetak tujuh tembakan, catatan terendah mereka di Premier League musim ini.

Sebaliknya, Tottenham justru mulai menemukan kepercayaan diri. Setelah nirmenang dalam enam laga awal, The Lilywhites -julukan Tottenham- justru mampu meraih kemenangan beruntun dalam dua matchweek terakhir. Lebih dari itu, Spurs juga berhasil memutus rekor buruk tidak pernah menang di markas Chelsea pada laga Premier League sejak April 2018.

Nah, perubahan itu, menurut pelatih Roberto De Zerbi, tidak muncul begitu saja. Setelah bermain imbang 1-1 melawan Manchester United dua pekan lalu, para pemain Tottenham memang menggelar pertemuan internal untuk membicarakan persoalan tim.