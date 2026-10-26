Gennaro Gattuso Fokus Hadapi Sassuolo, Lazio Belum Rileks Sebelum Capai 40 Poin

Pelatih Lazio, Gennaro Gattuso. (Dok. Instagram/@official_sslazio)
JawaPos.com - SS Lazio sedang terbang tinggi. Klub berjuluk le Aquile, alias Si Elang, itu telah mengoleksi tujuh kemenangan, sekali imbang dan tanpa kalah dalam delapan giornata pertama Serie A. Terbaru, mereka menaklukkan Parma Calcio 2-1 di Stadio Olimpico pada Minggu (25/10) dini hari WIB.
Hasil tersebut sempat mengantar Lazio ke posisi capolista. Sebelumnya, I Biancocelesti -julukan utama Lazio- juga mencatat start terbaik sepanjang sejarah klub setelah mengalahkan Juventus 3-0 dalam giornata ketujuh di Turin pekan lalu.
Namun, allenatore Gennaro Gattuso tidak ingin timnya memikirkan posisi papan atas. “Kami tidak melihat klasemen. Kami belum pantas berada di posisi-posisi itu,” kata Gattuso kepada DAZN. “Kami memikirkan Sassuolo. Setelah mencapai 40 poin, barulah kami bisa bermain lebih lepas. Sekarang kami masih berada di medan pertempuran,” lanjutnya.
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Lazio belum sepenuhnya meyakinkan saat menghadapi Parma. “Pada babak pertama, kami bermain terlalu lambat. Dalam dua atau tiga situasi antisipasi, kami benar-benar melakukan kesalahan bodoh,” ujarnya.
Baru selepas jeda, Lazio menemukan celah. Kenneth Taylor memecah kebuntuan pada menit ke-50, sebelum gol bunuh diri Diego Carlos menggandakan keunggulan delapan menit kemudian. Parma baru memperkecil ketertinggalan pada masa tambahan waktu.
“Kami mampu mencetak gol dan tidak membiarkan mereka melancarkan serangan balik lagi. Saya menyukainya, kami terus berkembang. Baik hari ini maupun pekan lalu di Torino, tim mulai tidak terlalu mudah ditekan lawan,” ujar Gattuso.
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