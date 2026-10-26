Tumbangkan Brighton, Liverpool Catat Kemenangan Kandang Pertama Musim Ini

JawaPos.com – Liverpool akhirnya meraih kemenangan kandang pertama di Premier League musim ini setelah menaklukkan Brighton & Hove Albion dengan skor 2-0 di Anfield, Minggu (26/10). Hasil tersebut memperpanjang tren positif The Reds menjadi empat kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Brighton sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup menjanjikan. Peluang pertama hadir ketika Diego Gomez mengirimkan umpan kepada Pascal Gross, yang kemudian membuka ruang bagi Yasin Ayari. Namun, Ayari gagal memaksimalkan kesempatan tersebut setelah tembakannya melambung di atas mistar gawang.

Liverpool merespons ancaman itu dengan meningkatkan intensitas serangan. Pada menit ke-17, tuan rumah membuka keunggulan melalui situasi yang berawal dari umpan silang Ronald Araujo dari sisi kanan. Bola sempat mengenai kaki Pascal Gross sehingga berubah arah dan mengecoh kiper Brighton, Bart Verbruggen.

Gol tersebut tercatat sebagai gol bunuh diri Gross.

Empat menit berselang, Liverpool menggandakan keunggulan melalui Alexander Isak. Gol itu berawal dari aksi Bradley Barcola yang berhasil merebut bola setelah menghalau upaya sapuan Olivier Boscagli. Barcola kemudian melepaskan umpan silang yang diselesaikan Isak dengan baik di depan gawang.

Gol tersebut menjadi yang keenam bagi Isak dalam tujuh penampilan di Premier League. Penyerang asal Swedia itu juga untuk pertama kalinya mencetak gol dalam tiga pertandingan beruntun sejak Januari 2025.

Kontribusi Barcola dan Gakpo dari kedua sisi lapangan membuat pertahanan Brighton kesulitan mengantisipasi serangan Liverpool. Meski mengawali pertandingan dengan lebih agresif, Brighton mulai kehilangan kendali setelah tertinggal dua gol.

Liverpool Pertahankan Keunggulan Memasuki babak kedua, Liverpool masih memiliki sejumlah peluang untuk menambah gol. Namun, serangan yang dibangun tuan rumah berhasil dihentikan oleh pertahanan Brighton.

Tim tamu kemudian tampil lebih berani dan berusaha memperkecil ketertinggalan. Sayangnya, Brighton tetap kesulitan menemukan celah untuk menembus pertahanan Liverpool hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-0.