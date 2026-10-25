Kalah dari Tottenham Hotspur, Moises Caicedo Akui Chelsea Kurang Fokus

JawaPos.com - Moises Caicedo mengakui Chelsea kurang fokus saat kalah dari Tottenham Hotspur di pekan kedelapan Liga Inggris.

Laga yang berakhir dengan skor 0-2 tersebut dimainkan di Stamford Bridge, Sabtu (24/10).

Kekalahan dari Tottenham Hotspur dinilai Moises Caicedo karena kurang fokus dan jadi pelajaran agar pertahanan tidak kebobolan.

"Kita harus fokus selama pertandingan karena jika kita lengah sedetik saja, kita akan dihukum," tutur Moises Caicedo.

"Kita perlu belajar dari ini karena kita perlu mencegah hal ini terjadi lagi dan kita perlu mempertahankan gawang tetap bersih sepanjang pertandingan," kata Moises Caicedo yang dikutip dari laman resmi Chelsea, Minggu (25/10).

Akibat kurang fokus, Chelsea bermain 10 pemain karena kartu merah Cole Palmer menit ke-80.

Setelah itu, tim tuan rumah kebobolan dari gol Mathys Tel menit ke-87.

Sebagai kapten, Caicedo memastikan Chelsea akan tampil lebih baik lagi. Sebab, dia ingin The Blues terus berada di papan atas klasemen Liga Inggris.