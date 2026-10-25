Prediksi Skor AZ Alkmaar vs FC Twente di Eredivisie: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Tuan Rumah

AZ Alkmaar akan menjamu FC Twente pada pekan ke-10 Eredivisie 2026/2027 di AFAS Stadion, Senin (26/10). (Istimewa)
JawaPos.com - AZ Alkmaar akan menjamu FC Twente pada pekan ke-10 Eredivisie 2026/2027 di AFAS Stadion, Senin (26/10) kick off pukul 02.00 WIB.
Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.
AZ Alkmaar memiliki keuntungan bermain di kandang.
Saat ini, mereka menempati posisi kedua klasemen, sedangkan FC Twente berada di peringkat kelima.
Tambahan tiga poin akan membantu tuan rumah mempertahankan posisinya sekaligus menjaga tekanan terhadap pesaing di atasnya.
Meski demikian, AZ Alkmaar tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.
Jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa berpotensi memengaruhi kebugaran para pemain.
Tim asuhan Leeroy Echteld baru saja menuntaskan rangkaian empat pertandingan dalam 11 hari.
Tantangan terbesar AZ Alkmaar adalah menjaga konsistensi permainan selama 90 menit.
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Jawa Pos
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