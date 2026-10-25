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Andre Rizal Hanafi
Senin, 26 Oktober 2026 | 04.42 WIB

Prediksi Skor Udinese vs AC Milan di Seria A Italia: Rossoneri Bertekad Bangkit

AC Milan berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke Udinese di Serie A 2026/2027. (Dok. ACM) - Image

AC Milan berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke Udinese di Serie A 2026/2027. (Dok. ACM)

JawaPos.com - AC Milan akan bertandang ke markas Udinese pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027 di Bluenergy Stadium, Senin (26/10) pukul 02.45 WIB.

Rossoneri berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan di kompetisi Eropa.

Namun dii Serie A, tim asuhan Ruben Amorim masih menunjukkan performa menjanjikan. 

Sejauh ini, Milan telah mengumpulkan 15 poin dari tujuh pertandingan tanpa kekalahan di liga Italia

Meski demikian, Milan tetap perlu mewaspadai sejumlah kelemahan yang terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir.

Salah satunya adalah performa tandang yang belum sepenuhnya meyakinkan hanya bermain imbang dalam tiga laga tandang terakhir di Serie A.

Rotasi pemain kemungkinan menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan Ruben Amorim. 

Namun, Udinese tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri.

Tim besutan Kosta Runjaic itu sedang membutuhkan hasil positif setelah mengalami lima kekalahan dalam tujuh pertandingan Serie A musim ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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