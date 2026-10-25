Prediksi Skor Udinese vs AC Milan di Seria A Italia: Rossoneri Bertekad Bangkit

AC Milan berusaha kembali ke jalur kemenangan saat bertandang ke Udinese di Serie A 2026/2027. (Dok. ACM)
JawaPos.com - AC Milan akan bertandang ke markas Udinese pada pekan kedelapan Serie A 2026/2027 di Bluenergy Stadium, Senin (26/10) pukul 02.45 WIB.
Rossoneri berupaya untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan di kompetisi Eropa.
Namun dii Serie A, tim asuhan Ruben Amorim masih menunjukkan performa menjanjikan.
Sejauh ini, Milan telah mengumpulkan 15 poin dari tujuh pertandingan tanpa kekalahan di liga Italia.
Meski demikian, Milan tetap perlu mewaspadai sejumlah kelemahan yang terlihat dalam beberapa pertandingan terakhir.
Salah satunya adalah performa tandang yang belum sepenuhnya meyakinkan hanya bermain imbang dalam tiga laga tandang terakhir di Serie A.
Rotasi pemain kemungkinan menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan Ruben Amorim.
Namun, Udinese tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri.
Tim besutan Kosta Runjaic itu sedang membutuhkan hasil positif setelah mengalami lima kekalahan dalam tujuh pertandingan Serie A musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026
Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak
Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022