Prediksi Skor Lecce vs Juventus: Mampukah Spalletti Akhiri Tren Buruk di Serie A

Pelatih Juventus Luciano Spalletti berjuang meraih tiga poin di kandang Lecce. (Istimewa)
JawaPos.com - Juventus akan bertandang ke markas Lecce pada pekan kedelapan Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare pada Senin (26/10) pukul 00.00 WIB.
Ini menjadi kesempatan bagi Bianconeri untuk kembali ke jalur kemenangan setelah melewati periode sulit di kompetisi domestik.
Juventus membutuhkan tambahan tiga poin untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Liga Italia.
Tim besutan Luciano Spalletti itu baru mencatatkan satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di Serie A berada di peringkat kedelapan klasemen dengan koleksi 11 poin.
Sementara itu, Lecce tampil efektif mampu memanfaatkan situasi bola mati untuk mencetak gol.
Dengan koleksi sembilan poin, Lecce hanya terpaut dua angka dari Juventus.
Bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa menjadi keuntungan bagi Lecce memanfaatkan tekanan yang sedang dihadapi Juventus.
Meski demikian, Juventus masih mempunyai catatan pertemuan yang lebih baik.
Dalam 40 pertandingan Serie A yang tercatat pada data pertemuan kedua klub, Juventus meraih 26 kemenangan, sedangkan Lecce menang empat kali dan 10 pertandingan lainnya berakhir imbang.
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Jawa Pos
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