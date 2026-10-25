Prediksi Skor Sunderland vs Leeds United: Tuan Rumah Dibayangi Kekalahan Beruntun

Sunderland akan menjamu Leeds United pada pekan lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu (25/10) malam. (Istimewa)
JawaPos.com - Sunderland akan menjamu Leeds United pada pekan lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Stadium of Light, Minggu (25/10) malam.
Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 23.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.
Sunderland sedang berada dalam situasi sulit setelah menelan empat kekalahan beruntun di kompetisi liga.
Sementara itu, Leeds United juga belum menunjukkan konsistensi dan berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah melewati tiga pertandingan liga tanpa hasil maksimal.
Sunderland masih terpuruk di peringkat ke-20 dengan koleksi empat poin dari tujuh pertandingan. Sebaliknya, Leeds menempati posisi kedelapan dengan raihan 10 poin.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi salah satu modal penting bagi Sunderland.
Namun, tim besutan Régis Le Bris tetap harus memperbaiki sejumlah kelemahan jika ingin mengamankan poin penuh.
Meski belum meraih kemenangan, hasil tersebut setidaknya bisa menjadi modal untuk membangun kembali kepercayaan diri pemain.
Salah satu masalah yang perlu segera diselesaikan adalah rapuhnya lini pertahanan yang sudah kebobolan 14 gol dalam tujuh pertandingan Liga Inggris musim ini.
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