Prediksi Liverpool vs Brighton: Misi The Reds Siap Akhiri Catatan Buruk di Anfield

Liverpool saat menang 2-1 atas Brentford di Liga Inggris. The Reds kini berambisi menang atas Brighton. (Instagram/@liverpoolfc)
JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi Brighton pada pekan kedelapan Liga Inggris 2026/2027 di Anfield, Minggu (25/10/2026) malam WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi The Reds untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga persaingan di papan atas Liga Inggris.
Laga Liverpool vs Brighton dijadwalkan berlangsung mulai pukul 21.00 WIB. Pertandingan ini diprediksi berjalan ketat karena kedua tim memiliki kepentingan besar untuk mengamankan tiga poin.
Liverpool saat ini menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 12 poin. Tim asuhan Andoni Iraola membutuhkan kemenangan untuk mendekati tim-tim di atasnya dan menjaga peluang bersaing dalam perebutan gelar juara.
Namun, performa Liverpool di kandang dalam kompetisi domestik masih menjadi pekerjaan rumah. Dari tiga pertandingan Premier League yang dimainkan di Anfield bersama Iraola, mereka belum sekalipun meraih kemenangan. Liverpool mencatatkan dua hasil imbang dan satu kekalahan.
Catatan tersebut tentu bukan modal ideal menjelang kedatangan Brighton. Apalagi, tim tamu sedang berada dalam tren positif dan berpotensi memberikan tekanan besar kepada tuan rumah.
Liverpool sebenarnya memiliki bekal penting setelah mengalahkan Villarreal dengan skor 4-3 di Liga Champions, Rabu (21/10/2026). Dalam pertandingan tersebut, The Reds sempat tertinggal dua gol sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan.
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Hasil itu memperlihatkan kemampuan Liverpool untuk bangkit ketika berada dalam situasi sulit. Selain menambah kepercayaan diri para pemain, kemenangan tersebut juga menjadi bukti bahwa lini serang mereka tetap mampu menghasilkan gol ketika menghadapi lawan yang memberikan tekanan.
Meski demikian, Liverpool masih perlu membenahi pertahanan. Mereka kebobolan 10 gol dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa lini belakang The Reds belum sepenuhnya konsisten dalam menjaga keunggulan maupun mengantisipasi serangan lawan.
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Jawa Pos
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