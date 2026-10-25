Prediksi Hull City vs Brentford: Krisis Gelandang Bisa Jadi Masalah Besar bagi The Bees

JawaPos.com - Hull City akan menjamu Brentford pada pekan kedelapan Liga Inggris di MKM Stadium, Minggu (25/10/2026) malam.
Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 21.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk kembali ke jalur kemenangan setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga sebelumnya.
Hull City memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, The Tigers tetap harus memperbaiki performa setelah melewati lima pertandingan liga tanpa kemenangan. Sementara itu, Brentford datang dengan persoalan di lini tengah karena dua pemainnya harus absen akibat skorsing.
Pertemuan ini diperkirakan berlangsung ketat. Hull City membutuhkan tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen, sedangkan Brentford berpeluang menjauh dari pesaingnya jika mampu membawa pulang kemenangan.
Berdasarkan klasemen sementara, Brentford berada di peringkat ketujuh dengan koleksi 10 poin. Hull City menempati posisi kesebelas dengan sembilan poin. Selisih satu angka membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua tim dalam persaingan papan tengah.
Hull City sebelumnya kalah 0-1 dari Fulham. Hasil tersebut memperpanjang catatan kurang memuaskan mereka di kompetisi domestik. Karena itu, bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan untuk mengakhiri periode sulit sekaligus memperbaiki kepercayaan diri pemain.
Meski belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir, Hull City memiliki modal yang patut diperhitungkan. Mereka belum terkalahkan saat bermain di kandang sendiri di liga musim ini. Catatan tersebut bisa menjadi dorongan bagi tim asuhan Sergej Jakirovic untuk tampil lebih percaya diri saat menghadapi Brentford.
Namun, Hull tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Brentford memiliki kualitas untuk memberikan ancaman, terutama melalui kecepatan pemain depan dan kemampuan memanfaatkan ruang di pertahanan lawan.
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Jawa Pos
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