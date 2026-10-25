Prediksi Skor Sunderland vs Leeds United di Liga Inggris: Kucing Hitam Cari Pelampiasan

Sunderland siap menghadapi Leeds United di Stadium of Light, Minggu (25/10) malam. (X/SunderlandAFC)
JawaPos.com - Sunderland, yang kini menghuni dasar klasemen, sangat membutuhkan poin di Liga Inggris pada Minggu (25/10) malam WIB. Mereka siap menjamu Leeds United di Stadium of Light.
The Black Cats (kucing hitam) bertekad untuk menghindari kekalahan kelima secara berturut-turut di kasta tertinggi liga akhir pekan ini, sementara The Whites mengincar kemenangan pertama mereka dalam empat pertandingan terakhir.
Sunderland asuhan Regis Le Bris menjalani musim 2025/2026 yang luar biasa setelah promosi dari Championship; mereka finis di peringkat ketujuh dan berhasil lolos ke Liga Europa.
Akan tetapi, The Black Cats mengalami awal musim yang sangat buruk; saat ini mereka terpuruk di peringkat ke-20 dengan hanya mengoleksi empat poin dari tujuh pertandingan.
Pada Kamis, anak asuh Le Bris gagal mempertahankan keunggulan dan harus puas bermain imbang 1-1 melawan Lech Poznan di Liga Europa. Hasil ini membuat mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan tiga kekalahan.
Dalam laga terakhir Liga Inggris musim ini, Sunderland kalah telak 2-0 dari Bournemouth. Penampilan yang mengecewakan ini membuat bek kanan Nordi Mukiele mempertanyakan apakah skuadnya telah menjadi 'sombong' setelah kesuksesan yang diraih musim lalu.
Meski demikian, para pendukung tuan rumah tetap berharap The Black Cats dapat bangkit pada Minggu. Optimisme mereka didasari fakta bahwa Sunderland telah memenangkan tiga dari lima pertandingan kandang di Stadium of Light musim ini, bahkan mencatatkan clean sheet dalam ketiga kemenangan tersebut.
Sementara itu, Leeds asuhan Daniel Farke — yang finis di peringkat ke-14 musim lalu — kini berambisi menembus posisi lima besar menjelang lawatan mereka ke Wearside akhir pekan ini.
Saat ini, The Whites menempati peringkat ketujuh dengan 10 poin, terpaut dua poin dari Liverpool yang berada di posisi kelima dan akan menghadapi Brighton pada Minggu depan.
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