Prediksi Skor Hull City vs Brentford di Liga Inggris: Terbaik di Kandang atau Tandang

JawaPos.com - Hull City akan berusaha mempertahankan rekor kandang tak terkalahkan mereka dalam pertandingan Liga Inggris, Minggu (25/10) malam WIB. Mereka akan melawan Brentford yang belum pernah kalah dalam laga tandang mereka musim ini.

The Bees menuju akhir pekan ini di posisi keenam dalam tabel Liga Inggris, sementara The Tigers terpuruk satu poin di posisi kesembilan.

Pratinjau Pertandingan Hull membuat awal yang mengesankan di musim pertama Liga Inggris mereka dalam 10 tahun, mengambil delapan poin dari kemungkinan 12 poin untuk menempati posisi empat besar setelah empat pertandingan pembuka.

Namun, tim asuhan Sergej Jakirovic baru-baru ini menghadapi kenyataan pahit, setelah hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan terakhir mereka.

Setelah menelan kekalahan liga pertama musim ini saat bertandang ke markas Newcastle United, The Tigers bermain imbang 2-2 di kandang melawan Everton, sebelum akhirnya kalah 1-0 dari Fulham di Craven Cottage Sabtu lalu.

Usai pertandingan, Jakirovic mengakui bahwa laga tersebut ibarat "pertarungan antara orang dewasa melawan anak-anak". Pernyataan ini diperkuat oleh fakta bahwa Hull gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dan hanya melakukan 139 operan—jumlah operan terendah mereka di Liga Inggris sejak mencatatkan 134 operan dalam kekalahan 1-0 dari Blackburn Rovers pada Februari 2010.

Meski kini belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan Liga Inggris, Hull masih menempati posisi di paruh atas klasemen. Mereka tentu berharap untuk segera kembali bermain di MKM Stadium, tempat di mana mereka belum terkalahkan musim ini — dengan catatan satu kemenangan dan dua hasil imbang dari tiga laga kandang pertama.

The Tigers berhasil menjaga gawang mereka tetap bersih (clean sheet) dalam dua dari tiga pertandingan kandang tersebut. Ketangguhan lini pertahanan ini akan sangat dibutuhkan saat mereka menghadapi Brentford, tim yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak keempat di liga dengan total 13 gol.