Prediksi Skor Liverpool vs Brighton di Liga Inggris: Rela Berdarah demi Papan Atas

JawaPos.com - Liverpool berpeluang merangsek ke dalam persaingan gelar juara Liga Inggris jika mampu meraih kemenangan atas Brighton & Hove Albion di Anfield pada Minggu (25/10) malam WIB.

Saat ini, tim asal Merseyside tersebut menempati peringkat kelima dengan 12 poin. Sementara Brighton — yang dijuluki The Seagulls — menjalani awal musim yang impresif dan kini duduk di posisi ketiga dengan 16 poin.

Pratinjau Pertandingan Liverpool masih berupaya meraih kemenangan liga pertama mereka di kandang di bawah asuhan Andoni Iraola, yang sejauh ini telah mencatatkan dua hasil imbang dan satu kekalahan di Anfield dalam kompetisi kasta tertinggi tersebut.

Perlu dicatat bahwa tim asal Merseyside tersebut berhasil meraih kemenangan 4-3 atas Villarreal pada Selasa di ajang Liga Champions, setelah bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk mengamankan kemenangan kandang kedua mereka di kompetisi Eropa.

Hasil terakhir yang diraih tim asuhan Iraola di Liga Inggris adalah kemenangan 2-1 atas Brentford di Gtech pada 17 Oktober. Meski para pemainnya patut diberi pujian karena mampu menang setelah kebobolan lebih dulu, lawan mereka saat itu harus bermain dengan 10 orang tepat sebelum jeda babak pertama.

Walaupun Liverpool saat ini tertinggal sembilan poin dari pemimpin klasemen Manchester City dan enam poin dari Arsenal yang berada di posisi kedua, tim asuhan Iraola tersebut akan menghadapi Aston Villa pada Sabtu, sementara Arsenal dijadwalkan bertandang ke Anfield pada 1 November.

Meskipun Liverpool telah kebobolan 10 gol dalam empat pertandingan terakhir, pertahanan mereka musim ini terlihat jauh lebih kuat dibandingkan musim lalu. Fakta bahwa mereka mencatatkan nilai expected goals (xG) non-penalti terendah kedua di liga (7,50) merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan.

Di sisi lain lapangan, Alexander Isak telah mencetak lima gol dalam enam penampilannya di Liga Inggris. Sementara pemain muda Rio Ngumoha juga tampil impresif saat beroperasi di sektor penyerangan sebelah kanan.