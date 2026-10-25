Prediksi Skor Crystal Palace vs Newcastle di Liga Inggris: Duel Pesakitan di Selhurst Park

Crystal Palace saat menghadapi Besiktas, dan kini siap menyambut kehadiran Newcastle United di Liga Inggris. (Palace)
JawaPos.com - Crystal Palace siap menyambut Newcastle United pada pekan kedelapan Liga Inggris 2026/2027. Keduanya akan bertarung di Selhurst Park, Minggu (25/10) malam WIB.
The Eagles memiliki kesadaran bahwa mereka berpeluang meraih kemenangan beruntun atas Newcastle untuk pertama kalinya di era Liga Inggris.
Akan tetapi, para pendukung di Selhurst Park belum melihat tim kesayangan mereka tampil memukau musim ini; begitu pula dengan tim tamu, yang masih berjuang untuk beradaptasi setelah menjalani musim panas yang membawa perubahan besar, baik di jajaran pelatih maupun susunan pemain.
Menggantikan Oliver Glasner di London Selatan tentu menjadi tantangan berat bagi Pierre Sage, dan kenyataannya memang demikian; mantan pelatih Lyon ini mengawali kiprahnya dengan hasil yang beragam, baik di kompetisi domestik maupun Eropa.
Juara Conference League musim lalu ini telah menelan empat kekalahan dalam tujuh pertandingan liga di bawah asuhan pelatih asal Prancis tersebut, dengan hanya mencatatkan dua kemenangan. Sementara itu, di ajang Liga Europa, mereka baru meraih satu kemenangan dari tiga laga yang telah dimainkan.
Banyak masalah yang dihadapi The Eagles bermula dari kebobolan gol pertama, termasuk dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi. Fakta itu membuat klub asal ibu kota ini harus terus berjuang mengejar ketertinggalan di hampir setiap laga.
Kondisi ini menyisakan pekerjaan rumah bagi Sage untuk segera diselesaikan sebelum menjamu Newcastle akhir pekan ini. Pada pertemuan sebelumnya pada April (musim 2025/2026), Palace berhasil mengalahkan Newcastle dengan skor 2-1, sekaligus mengakhiri rentetan tiga pertandingan tanpa kemenangan — yang mencakup dua kekalahan — melawan lawan yang sama.
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Kini, The Eagles yang menempati peringkat ke-14 berharap dapat meraih kemenangan liga secara beruntun atas klub asal Tyneside tersebut; sebuah pencapaian yang belum pernah mereka raih setelah enam kemenangan sebelumnya dalam pertemuan melawan Newcastle.
Meskipun Palace maupun Newcastle saat ini tidak dalam performa terbaik, optimisme yang sempat menyelimuti tim asuhan Matthias Jaissle di awal musim justru memudar dalam beberapa pekan terakhir.
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