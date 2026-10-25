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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 25 Oktober 2026 | 20.39 WIB

Manchester City Kalah Lawan Aston Villa, Ruben Dias: Rasanya Menyebalkan!

Kapten Manchester City Ruben Dias setelah kalah dari Aston Villa. (Dok. Manchester City) - Image

Kapten Manchester City Ruben Dias setelah kalah dari Aston Villa. (Dok. Manchester City)

JawaPos.com - Ruben Dias merasa kecewa dengan kekalahan perdana yang didapatkan Manchester City saat melawan Aston Villa di pekan kedelapan Liga Inggris. Laga yang berakhir dengan skor 1-2 tersebut dimainkan di Villa Park, Sabtu (24/10/2026).

Saat Aston Villa unggul lewat gol dari Nicholas Jackson menit keenam, Manchester City sebenarnya sedang mencoba beradaptasi. Sebab, tim tuan rumah mengubah formasinya.

"Menyebalkan, rasanya kami sudah berjuang keras. Selama 10-15 menit pertama babak pertama, kami butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan permainan. Mereka mengubah formasi mereka sehingga kami butuh waktu untuk beradaptasi," kata Ruben Dias yang dikutip laman resmi Manchester City, Minggu (25/10/2026).

Kapten Manchester City tersebut menilai Aston Villa mampu memanfaatkan serangan balik dengan baik. Dias juga melihat timnya juga telah bereaksi dengan baik yang membuat mereka mencetak gol penyama kedudukan dari Erling Haaland menit ke-52.

“Tapi kami berjuang, kami punya peluang dan mereka akhirnya mencetak dua gol dalam dua serangan balik - sangat efisien. Masih ada ruang untuk perbaikan, kami perlu berbuat lebih baik," ujar Dias.

"Ya sudahlah. Apa pun yang terjadi, kita harus bereaksi terhadapnya. Tim bereaksi dengan sangat baik. Gol kedua sulit karena hampir saja menyamakan kedudukan. Kami terus berjuang dan mencoba menciptakan peluang. Bukan hari kami, tetapi kami terus maju," lanjut bek timnas Portugal itu.

Penyelesaian akhir menjadi sorotan Dias yang seharusnya bisa berbuah gol. Sebagai kapten, dia juga memuji kerja keras rekan setimnya.

“Saya merasa kami berbahaya di banyak kesempatan, meskipun penyelesaian akhirnya kurang maksimal, kami berada di posisi berbahaya tetapi tidak mampu bermain. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada para pemain karena kami terus berjuang hingga akhir," jelas Dias.

Setelah kalah dari Aston Villa, Man City mengalihkan fokus untuk melawan Brighton and Hove Albion. Dias menargetkan kemenangan melawan tim asuhan Fabian Hurzeler itu.

Editor: Banu Adikara
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