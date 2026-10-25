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Andika Rachmansyah, Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 25 Oktober 2026 | 23.45 WIB

Cetak Biru Fabregas: Como Hajar MU 4-1, Rahasia Sukses dan Ujian Menjaga Jiwa Kota

Como 1907 menghajar Manchester United 4-1 di Liga Champions. Simak cetak biru taktik Cesc Fabregas, ambisi keluarga Hartono, dan tantangan menjaga identitas kota. (Dok. Como) - Image

Como 1907 menghajar Manchester United 4-1 di Liga Champions. Simak cetak biru taktik Cesc Fabregas, ambisi keluarga Hartono, dan tantangan menjaga identitas kota. (Dok. Como)

JawaPos.com – Empat gol ke gawang Manchester United menjadi penanda bahwa Como 1907 bukan lagi sekadar klub kecil yang beruntung mendapat suntikan modal besar. Di Stadion Giuseppe Sinigaglia, 21 Oktober 2026, klub asal Italia itu memperlihatkan hasil pembangunan identitas permainan di bawah arahan Cesc Fàbregas.

Kemenangan 4-1 pada pertandingan ketiga Liga Champions tersebut membuat Como mengoleksi enam poin sekaligus membuka pertanyaan tentang sejauh mana mereka bisa melangkah. Di balik dua gol Nico Paz, ada cerita yang lebih panjang daripada kejutan sebuah malam di tepi danau.

Cerita itu mempertemukan sejarah kebangkrutan, modal keluarga Hartono, pembenahan organisasi, serta seorang pelatih yang ingin setiap pemain memahami alasan di balik setiap gerakan. Fàbregas tidak sekadar menuntut pemain menguasai bola. Ia ingin mereka tahu kapan harus bergerak, ruang mana yang perlu dibuka, dan bagaimana mengubah penguasaan menjadi ancaman.

Namun, kebangkitan Como juga menuntut pembacaan kritis terhadap biaya dan konsekuensinya. Klub modern tidak cukup dinilai dari kemenangan atas nama besar, tetapi juga dari kemampuan mengembangkan pemain, mengelola keuangan, dan mempertahankan tempat bagi masyarakat yang mendukungnya sejak masa sulit.

Bagaimana Como Bangkit dari Kebangkrutan Berulang?

Como memiliki akar sepak bola sejak Mei 1907, jauh sebelum nama Fàbregas dan keluarga Hartono hadir dalam sejarahnya.

Catatan resmi klub menunjukkan persoalan ekonomi bahkan sudah mengganggu perjalanan mereka pada 1922, ketika kesulitan finansial menghalangi kelanjutan kiprah kompetitif tim.

Salah satu tonggak penting datang pada 1949, ketika Como meraih promosi pertama ke Serie A dengan format kompetisi modern. Mereka langsung finis keenam pada musim debutnya, memperlihatkan bahwa klub dari kota kecil pun memiliki peluang bersaing di panggung utama Italia.

Akan tetapi, sejarah berikutnya berulang kali mempertemukan kebangkitan olahraga dengan kelemahan pengelolaan.

Setelah promosi pada 2002, Como langsung terdegradasi dari Serie A pada musim 2002/2003 dan kemudian dinyatakan bangkrut pada 22 Desember 2004.

Editor: Hendra
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Sumber: Como 1907, TNT Sports, Il Giorno
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