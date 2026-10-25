Dari Serie D ke Liga Champions: Kebangkitan Como, Modal Besar, dan Harga Sebuah Mimpi

Stadion Giuseppe Sinigaglia menjadi rumah perjalanan Como dari divisi bawah menuju Serie A dan Liga Champions di bawah kepemilikan keluarga Hartono. (Como)

JawaPos.com — Lima tahun. Dalam rentang waktu itu, Como 1907 menempuh perjalanan dari Serie D, kasta keempat sepak bola Italia, hingga menembus Liga Champions. Klub yang pernah dua kali bangkrut itu kini berdiri di antara tim-tim elite Eropa. Namun, di balik kebangkitan yang tampak seperti dongeng, tersimpan cerita tentang uang, perubahan strategi, kerugian besar, dan pertanyaan yang tak kalah penting: siapa yang benar-benar menikmati hasilnya?

Di kota kecil di tepi Danau Como, Italia Utara, proyek yang semula berkaitan dengan program televisi dan pembinaan pemain muda Indonesia berkembang menjadi investasi sepak bola berskala besar. Keluarga Hartono melalui SENT Entertainment membawa modal dan ambisi untuk mengubah masa depan klub. Hasilnya terlihat di lapangan. Namun, keberhasilan itu juga mengubah hubungan Como dengan masyarakat yang telah mendukungnya jauh sebelum sorotan dunia datang.

Sebab, kebangkitan sebuah klub tidak selalu sesederhana pengusaha kaya datang, membeli pemain, lalu menikmati kemenangan. Ada keputusan yang harus diambil, biaya yang terus membesar, dan identitas yang perlu dijaga ketika klub kecil mendadak menjadi tontonan global.

Mengapa Keluarga Hartono Memilih Como? Akuisisi pada 4 April 2019 menjadi titik penting masuknya keluarga Hartono ke Como. Namun, ketertarikan terhadap kota tersebut tumbuh lebih awal.

Dalam wawancara dengan La Provincia, Mirwan Suwarso mengingat kunjungannya ke Como ketika mengerjakan konten video untuk Inter Milan sekitar 2017. Ia mengaku terpikat oleh keindahan dan ketenangan kota tersebut, kemudian mengusulkan gagasan investasi kepada keluarga Hartono.

Menurut penuturannya, keluarga tersebut menyetujui usulan itu secara bulat. Ketertarikan terhadap sebuah tempat bertemu dengan peluang untuk mengembangkan klub sepak bola.

“Bagi kami, ada segitiga ajaib: sepak bola, masyarakat, bisnis,” ujar Mirwan kepada La Provincia. Ia menekankan perlunya ketiga unsur tersebut berjalan selaras dan memiliki ruang untuk berkembang.