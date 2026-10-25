Como 1907: Dari Klub Sepak Bola ke Bisnis Gaya Hidup, Ambisi Besar dari Lombardia

JawaPos.com – Sepak bola tak lagi sekadar urusan 90 menit di lapangan. Di Como, Italia, sebuah klub yang pernah terpuruk di kompetisi kasta bawah kini menjelma menjadi proyek ambisius yang memadukan olahraga, bisnis, fesyen, dan pariwisata. Di balik kebangkitan Como 1907, tersimpan cerita tentang mimpi besar, strategi bisnis, dan pertaruhan untuk membangun klub yang mampu melampaui batas-batas sepak bola.

Melalui seri liputan khusus Como 1907, JawaPos.com menghadirkan tujuh tulisan yang disusun oleh Moch. Rizky Pratama Putra dan Andika Rachmansyah. Serial ini menelusuri perjalanan kebangkitan Como, sosok-sosok di balik proyek besarnya, cetak biru permainan Cesc Fabregas, hingga pertanyaan tentang masa depan dan makna klub bagi kota serta para pendukungnya. Sebuah perjalanan untuk melihat Como bukan hanya sebagai klub sepak bola, melainkan juga sebagai potret ambisi besar di tengah perubahan wajah sepak bola modern.

Selasa (20/10) siang waktu setempat, menjelang lanjutan Liga Champions 2026–2027, alun-alun Kota Como menyuguhkan pemandangan yang begitu kontras. Di satu sisi, sekelompok suporter Manchester United memenuhi ruang publik dengan bir di tangan dan nyanyian lantang yang menggema di antara bangunan kota.

Namun, di sisi lain, nyaris tak terlihat orang yang mengenakan atribut tim tuan rumah. Yang tampak justru para wisatawan berkemeja kasual, berjalan santai sambil membawa peta dan secangkir kopi, menikmati liburan di salah satu destinasi paling memesona di Italia Utara.

Di Como, sepak bola mempertemukan dua dunia yang berbeda: fanatisme suporter dan pengalaman berwisata. Bagi pendukung Manchester United, sepak bola adalah gairah yang dirayakan melalui nyanyian, bir, dan kebersamaan. Sementara itu, bagi banyak pengunjung lainnya, kota ini menawarkan ketenangan dan pesona yang jauh melampaui pertandingan.

Di tengah lanskap tersebut, batas antara pengalaman menonton sepak bola dan berwisata terasa semakin tipis. Sepak bola hadir berdampingan dengan pemandangan danau, kafe, hotel, serta atmosfer kota yang menawarkan pengalaman khas bagi wisatawan mancanegara.

Malam harinya, suasana kota berubah menjadi lebih semarak ketika para pengunjung berkumpul untuk merayakan kemenangan tuan rumah. Tawa para kolega dan kebahagiaan pasangan yang tengah berlibur melebur dalam malam yang berpotensi menjadi salah satu kenangan paling berkesan dalam sejarah klub.

Como 1907 menaklukkan raksasa Inggris, Manchester United, dengan skor telak 4-1. Bagi klub yang pernah bertahun-tahun berkutat di kompetisi kasta bawah sepak bola Italia, kemenangan tersebut bukan sekadar tambahan tiga poin, melainkan panggung untuk memperkenalkan diri kepada audiens yang lebih luas.