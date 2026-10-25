3 Langkah Jose Mourinho untuk Mengalahkan Barcelona di El Clasico

Jose Mourinho siap menghadapi Barcelona dalam duel bertajuk El Clasico. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com - Real Madrid akan bertandang ke Camp Nou pada Minggu (25/10) dengan tekanan besar. Kekalahan dari Barcelona dalam El Clasico kali ini berpotensi membuat Los Blancos tertinggal sembilan poin dari rival terbesar mereka, meski kompetisi liga baru berjalan 10 pertandingan.
Situasi tersebut tentu bukan awal yang diinginkan Jose Mourinho. Namun, Real Madrid memiliki modal positif menjelang pertandingan penting ini. Mereka berhasil mencetak delapan gol dalam dua laga terakhir melawan Sevilla dan RB Leipzig.
Di sisi lain, Barcelona baru saja mengalami kemunduran setelah kalah 2-4 dari Paris Saint-Germain. Kekalahan itu mengakhiri awal musim sempurna tim asuhan Hansi Flick dan memperlihatkan sejumlah celah yang bisa dimanfaatkan lawan.
Meski demikian, Mourinho menyadari bahwa performa sebelumnya tidak selalu menentukan hasil El Clasico. Real Madrid tetap membutuhkan strategi yang tepat untuk menghadapi permainan agresif Barcelona.
Melansir Madrid Universal, berikut tiga hal yang perlu dilakukan Mourinho agar Los Blancos bisa membawa pulang tiga poin dari Camp Nou.
1. Manfaatkan Garis Pertahanan Tinggi Barcelona dengan Kylian Mbappe
Garis pertahanan tinggi menjadi salah satu ciri khas permainan Barcelona di bawah Hansi Flick. Strategi tersebut memungkinkan mereka mempersempit ruang, menjaga tekanan terhadap lawan, dan mempertahankan penguasaan bola di area berbahaya.
Namun, pendekatan itu juga menyimpan risiko. Ketika tekanan Barcelona berhasil dilewati, ruang besar bisa terbuka di belakang barisan pertahanan mereka.
PSG memperlihatkan bagaimana kelemahan tersebut dapat dieksploitasi. Melalui transisi cepat dan umpan langsung ke ruang kosong, klub Prancis itu berulang kali mampu mengancam pertahanan Barcelona.
Real Madrid memiliki senjata yang tidak kalah berbahaya dalam diri Kylian Mbappe. Penyerang asal Prancis tersebut dilaporkan telah mencetak 12 gol dalam 10 penampilan melawan Barcelona.
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