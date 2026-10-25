Real Madrid Berencana Pulangkan Nico Paz pada 2027, Siapkan Klausul 80 Juta Euro

Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan untuk memulangkan Nico Paz dari Como pada 2027. (IG @comofootball)
JawaPos.com - Real Madrid dilaporkan tengah mempertimbangkan langkah untuk membawa Nico Paz kembali ke Santiago Bernabeu pada 2027. Menurut jurnalis Spanyol Ramon Alvarez, Los Blancos berencana mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai €80 juta untuk merekrut gelandang serang asal Argentina tersebut.
Paz terus menunjukkan perkembangan positif bersama Como di bawah arahan Cesc Fabregas. Penampilan impresifnya membuat Real Madrid kembali melirik mantan pemain akademi mereka itu sebagai salah satu opsi untuk memperkuat skuad pada musim 2027/28.
Madrid sendiri mulai mengevaluasi kebutuhan tim untuk beberapa musim ke depan, terutama di sektor pertahanan dan lini tengah. Dalam proses tersebut, perkembangan pemain yang pernah meninggalkan klub juga menjadi perhatian.
Nico Paz menjadi salah satu pemain muda yang mengalami perkembangan pesat setelah meninggalkan Real Madrid. Bersama Como, ia mendapatkan kesempatan bermain yang lebih konsisten dan berkembang di bawah bimbingan Fabregas, mantan gelandang Barcelona.
Menurut laporan Ramon Alvarez, performa tersebut membuat Madrid mempertimbangkan penggunaan klausul pembelian kembali yang tercantum dalam kesepakatan transfer Paz.
Pemain berusia 22 tahun itu dilaporkan telah mencetak empat gol dan menyumbangkan lima assist dalam 10 pertandingan bersama Como. Catatan tersebut memperkuat reputasinya sebagai gelandang serang dengan potensi besar.
Madrid sebelumnya melepas Paz agar ia bisa melanjutkan perkembangannya di Italia. Keputusan itu memberikan kesempatan bagi sang pemain untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak ketimbang harus bersaing dengan sederet bintang di Santiago Bernabeu.
Dalam kesepakatan transfernya, Real Madrid mempertahankan opsi pembelian kembali senilai €80 juta untuk 2027. Klausul tersebut kini berpotensi menjadi jalan bagi Los Blancos untuk kembali merekrut pemain yang sudah mengenal lingkungan klub.
Meski demikian, rencana tersebut masih sebatas laporan dan belum menjadi keputusan resmi yang diumumkan Real Madrid.
Jika kembali ke Santiago Bernabeu, Paz berpotensi menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan tempat di tim utama.
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