Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 25 Oktober 2026 | 04.40 WIB

Prediksi Skor RB Leipzig vs Elversberg: Rekor Kandang Leipzig Diuji Tim Promosi

RB Leipzig akan menjamu Elversberg di Bundesliga. (RB Leipzig)&nbsp; - Image

RB Leipzig akan menjamu Elversberg di Bundesliga. (RB Leipzig)&nbsp;

JawaPos.com - RB Leipzig akan menjamu Elversberg pada lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Red Bull Arena, Sabtu (24/10).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Leipzig untuk bangkit setelah melewati dua laga berat dengan hasil mengecewakan.

Tim asuhan Martin Demichelis tersebut sedang membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri. 

Leipzig memiliki modal penting menjelang pertandingan ini.

Mereka tampil solid saat bermain di Red Bull Arena dan belum kebobolan dalam pertandingan kandang Bundesliga musim ini.

Catatan tersebut bisa menjadi bekal untuk menghadapi Elversberg yang sedang percaya diri.

Di sisi lain, Elversberg datang dengan membawa hasil positif. 

Hasil positif itu juga membawa Elversberg bersaing di papan atas klasemen sementara.

Mereka menempati posisi keenam, unggul satu poin dari RB Leipzig. Situasi ini membuat pertandingan di Red Bull Arena semakin penting bagi kedua tim.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
VfB Stuttgart Tumbang 3-2, Borussia Monchengladbach Catat Kemenangan Perdana di Bundesliga 2026/2027 - Image
Sepak Bola Dunia

VfB Stuttgart Tumbang 3-2, Borussia Monchengladbach Catat Kemenangan Perdana di Bundesliga 2026/2027

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Prediksi Union Berlin vs Borussia Dortmund: Die Schwarzgelben Pesta Gol demi Kudeta Bundesliga! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Union Berlin vs Borussia Dortmund: Die Schwarzgelben Pesta Gol demi Kudeta Bundesliga!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 16.23 WIB

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Senin, 12 Oktober 2026 | 02.34 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang

4

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

5

Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara

6

Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif

7

Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif

8

Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan

9

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

10

Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore