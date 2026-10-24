Prediksi Skor RB Leipzig vs Elversberg: Rekor Kandang Leipzig Diuji Tim Promosi

RB Leipzig akan menjamu Elversberg di Bundesliga. (RB Leipzig)
JawaPos.com - RB Leipzig akan menjamu Elversberg pada lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Red Bull Arena, Sabtu (24/10).
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Leipzig untuk bangkit setelah melewati dua laga berat dengan hasil mengecewakan.
Tim asuhan Martin Demichelis tersebut sedang membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri.
Leipzig memiliki modal penting menjelang pertandingan ini.
Mereka tampil solid saat bermain di Red Bull Arena dan belum kebobolan dalam pertandingan kandang Bundesliga musim ini.
Catatan tersebut bisa menjadi bekal untuk menghadapi Elversberg yang sedang percaya diri.
Di sisi lain, Elversberg datang dengan membawa hasil positif.
Hasil positif itu juga membawa Elversberg bersaing di papan atas klasemen sementara.
Mereka menempati posisi keenam, unggul satu poin dari RB Leipzig. Situasi ini membuat pertandingan di Red Bull Arena semakin penting bagi kedua tim.
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Jawa Pos
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