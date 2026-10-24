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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 25 Oktober 2026 | 04.32 WIB

Prediksi Mainz 05 vs Werder Bremen: Tuan Rumah Dibayangi Rekor Buruk di Kandang

Mainz 05 akan menjamu Werder Bremen pada pekan lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Istimewa) - Image

Mainz 05 akan menjamu Werder Bremen pada pekan lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Mainz 05 akan menjamu Werder Bremen pada pekan lanjutan Bundesliga 2026/2027 di MEWA Arena, Sabtu (24/10).

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Mainz 05 besutan Urs Fischer tersebut menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari enam pertandingan.

Mereka hanya unggul satu angka atas Werder Bremen yang berada di posisi kedelapan.

Di sisi lain, Werder Bremen datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik.

Tim asuhan Daniel Thioune tersebut hanya terpaut satu poin dari Mainz sehingga kemenangan akan membuka peluang bagi mereka untuk memperbaiki posisi klasemen.

Werder Bremen juga memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda.

Niclas Fullkrug menjadi salah satu sosok yang patut diperhatikan setelah menunjukkan ketajaman dengan mencetak enam gol dalam lima pertandingan terakhir.

Kehadirannya menjadi ancaman bagi lini pertahanan Mainz yang belum konsisten ketika bermain di kandang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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