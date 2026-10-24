Prediksi Mainz 05 vs Werder Bremen: Tuan Rumah Dibayangi Rekor Buruk di Kandang

Mainz 05 akan menjamu Werder Bremen pada pekan lanjutan Bundesliga 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Mainz 05 akan menjamu Werder Bremen pada pekan lanjutan Bundesliga 2026/2027 di MEWA Arena, Sabtu (24/10).
Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.
Mainz 05 besutan Urs Fischer tersebut menempati peringkat kelima klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari enam pertandingan.
Mereka hanya unggul satu angka atas Werder Bremen yang berada di posisi kedelapan.
Di sisi lain, Werder Bremen datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik.
Tim asuhan Daniel Thioune tersebut hanya terpaut satu poin dari Mainz sehingga kemenangan akan membuka peluang bagi mereka untuk memperbaiki posisi klasemen.
Werder Bremen juga memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda.
Niclas Fullkrug menjadi salah satu sosok yang patut diperhatikan setelah menunjukkan ketajaman dengan mencetak enam gol dalam lima pertandingan terakhir.
Kehadirannya menjadi ancaman bagi lini pertahanan Mainz yang belum konsisten ketika bermain di kandang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Getafe vs Lugano: Tamu Datang dengan Modal Positif
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Kairat vs Panathinaikos: Wakil Yunani Diunggulkan, Duel Sengit di Kazakhstan
Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis
Prediksi OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022