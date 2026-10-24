Prediksi Augsburg vs Union Berlin: Duel Tim Papan Bawah Berburu Kemenangan

Augsburg menjamu Union Berlin di Bundesliga. (Istimewa)
JawaPos.com - Augsburg akan menjamu Union Berlin pada pekan lanjutan Bundesliga 2026/2027 di WWK Arena, Sabtu (24/10).
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan, sementara tim tamu berusaha melanjutkan tren positif demi menjauh dari zona degradasi.
Augsburg datang ke pertandingan ini dengan catatan performa yang belum stabil.
Tim berjuluk Fuggerstadter tersebut menempati peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi delapan poin.
Mereka hanya mampu mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan terakhir.
Kondisi tersebut membuat Augsburg membutuhkan hasil maksimal untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Augsburg masih memiliki modal penting berupa catatan kandang yang cukup baik. Mereka belum terkalahkan di WWK Arena sepanjang musim ini.
Produktivitas lini depan juga menjadi salah satu kekuatan Augsburg.
Di sisi lain, Union Berlin datang dengan kepercayaan diri yang mulai meningkat.
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Jawa Pos
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