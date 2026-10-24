Prediksi Skor FC Koln vs Schalke 04 di Bundesliga: The Royal Blues Dibayangi Tren Negatif

JawaPos.com - FC Koln akan menjamu Schalke 04 pada lanjutan Bundesliga 2026/2027 di RheinEnergieStadion, Sabtu pukul 20.30 WIB (24/10).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen, terutama Schalke yang tengah berusaha keluar dari periode sulit setelah menelan kekalahan pada laga sebelumnya.

Koln memiliki modal cukup baik saat bermain di kandang.

Tim berjuluk The Billy Goats tersebut belum terkalahkan di RheinEnergieStadion musim ini, dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Rekor tersebut menjadi bekal penting bagi pasukan Rene Wagner untuk kembali meraih tiga poin.

Meski demikian, performa Koln secara keseluruhan masih belum konsisten.

Koln kini menempati peringkat ke-12 dengan koleksi tujuh poin.

Posisi tersebut membuat mereka belum sepenuhnya aman dari persaingan di papan bawah.