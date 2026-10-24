Prediksi Skor Dortmund vs Frankfurt di Bundesliga: Tuan Rumah Waspadai Ancaman Tim Tamu

Borussia Dortmund menjamu Frankfurt di Bundesliga. (Istimewa)
JawaPos.com - Borussia Dortmund akan menghadapi Eintracht Frankfurt pada pekan ketujuh Bundesliga 2026/2027 di Signal Iduna Park, Sabtu (24/10) pukul 23.30 WIB.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Die Borussen berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah melewati dua pertandingan beruntun dengan hasil imbang di kompetisi domestik.
Duel Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt dijadwalkan berlangsung pukul 23.30 WIB.
Dortmund lebih diunggulkan berkat posisi mereka di papan atas klasemen, tetapi kondisi fisik pemain setelah menjalani perjalanan panjang menjadi salah satu faktor yang patut diperhitungkan.
Dortmund saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 14 poin dari enam pertandingan. Sementara itu, Frankfurt berada di posisi ke-11 dengan delapan poin.
Jadwal pertandingan yang padat berpotensi memengaruhi performa Dortmund. Mereka harus menjalani rangkaian perjalanan yang dilaporkan mencapai lebih dari 11.000 kilometer, melewati Bodø, Berlin, dan Baku.
Keuntungan bermain di Signal Iduna Park diharapkan mampu membantu tuan rumah mengatasi tantangan tersebut. Dukungan suporter bisa menjadi tambahan energi bagi Dortmund untuk tampil agresif sejak menit awal.
Di sisi lain, Frankfurt juga memiliki peluang untuk merepotkan pertahanan tuan rumah.
Frankfurt masih dibayangi persoalan di lini belakang yang telah kebobolan 16 gol dalam enam pertandingan Bundesliga musim ini.
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