Prediksi Skor Atletico Madrid vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Diunggulkan

JawaPos.com - Atletico Madrid berpeluang melanjutkan tren positif saat menjamu Deportivo La Coruna pada pekan ke-10 La Liga 2026/2027.

Bermain di Riyadh Air Metropolitano, Minggu (25/10) pukul 02.00 WIB, Los Rojiblancos mengincar kemenangan keenam secara beruntun di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Spanyol tersebut.

Atletico Madrid memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi pertandingan ini.

Tim asuhan Diego Simeone sedang dalam performa bagus dan terus berusaha menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Hingga sembilan pertandingan, Atletico menempati posisi kedua dengan koleksi 22 poin terus mendekati Barcelona di puncak klasemen, sekaligus menjaga jarak dari para pesaing di bawahnya.

Sementara itu, Deportivo La Coruna masih berjuang menemukan konsistensi.

Klub yang mengoleksi 11 poin dari sembilan pertandingan tersebut berada di papan tengah dan membutuhkan tambahan angka untuk memperbaiki posisinya.

Perbedaan performa kedua tim membuat Atletico lebih diunggulkan.