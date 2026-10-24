Prediksi Skor Valencia vs Villarreal: Tuan Rumah Terdesak, Tim Tamu Incar Tiga Poin

JawaPos.com - Valencia akan menghadapi Villarreal pada pekan ke-10 La Liga 2026/2027.

Pertandingan bertajuk Derbi de la Comunitat tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Mestalla, Valencia, Sabtu (24/10) pukul 23.30 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Valencia ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang demi meraih kemenangan pertama di Mestalla musim ini.

Sementara itu, Villarreal berusaha bangkit setelah menelan kekalahan dramatis dari Liverpool di Liga Champions.

Valencia saat ini berada di peringkat ke-19 klasemen sementara dengan koleksi enam poin dari sembilan pertandingan.

Posisi tersebut membuat tim berjuluk Los Che membutuhkan tambahan poin untuk menjauh dari zona degradasi.

Menghadapi Villarreal, Valencia perlu tampil lebih agresif sejak awal pertandingan.