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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 25 Oktober 2026 | 03.07 WIB

Prediksi Skor Lazio vs Parma: Rekor Buruk Tim Tamu di Olimpico Jadi Peluang Emas Biancocelesti

Lazio menjamu Parma di Liga Italia 2026/2027, berpeluang naik ke posisi teratas klasemen. (Istimewa) - Image

Lazio menjamu Parma di Liga Italia 2026/2027, berpeluang naik ke posisi teratas klasemen. (Istimewa)

JawaPos.com - Lazio akan menjamu Parma pada pekan kedelapan Liga Italia 2026/2027 dengan kepercayaan diri tinggi.

Bermain di Stadion Olimpico, Roma, Minggu (25/10) pukul 01.45 WIB, Biancocelesti berpeluang melanjutkan tren positif sekaligus memberikan tekanan kepada Inter Milan dalam persaingan di papan atas klasemen.

Lazio memiliki modal kuat menjelang pertandingan ini.

Tim asuhan Gennaro Gattuso baru saja meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Juventus di Turin.

Hasil tersebut semakin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu pesaing serius dalam perebutan gelar musim ini.

Dari tujuh pertandingan yang sudah dimainkan, Lazio berhasil mengumpulkan 19 poin berkat enam kemenangan.

Catatan itu menempatkan mereka di papan atas klasemen sementara Liga Italia

Di sisi lain, Parma datang ke Roma dengan kondisi yang kurang menguntungkan.

Tim besutan Alberto Gilardino baru mengoleksi empat poin dan masih berkutat di papan bawah klasemen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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