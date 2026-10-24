Prediksi Skor FC Utrecht vs PEC Zwolle: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Ketiga di Eredivisie

JawaPos.com - FC Utrecht akan menjamu PEC Zwolle pada lanjutan Eredivisie 2026/2027 di Stadion Galgenwaard, Sabtu (24/10).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif setelah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pekan terakhir.

FC Utrecht mulai menemukan kembali permainan terbaiknya sejak ditangani Anthony Correia.

Dalam empat pertandingan terakhir, FC Utrecht berhasil mengumpulkan sembilan poin. Meski demikian, FC Utrecht tetap perlu menjaga konsistensi.

Di kubu lawan, PEC Zwolle datang dengan suasana yang lebih baik setelah menaklukkan Go Ahead Eagles dengan skor 4-1 dalam derby IJssel.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri catatan lima pertandingan tanpa kemenangan yang sebelumnya membuat posisi mereka semakin tertekan.

Lini pertahanan PEC Zwolle masih perlu menunjukkan konsistensi ketika menghadapi tim dengan daya serang yang sedang berkembang seperti FC Utrecht.

Secara taktik, Utrecht berpeluang mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.