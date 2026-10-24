Prediksi Skor Como vs Sassuolo Liga Italia: Nico Paz Jadi Andalan, Sassuolo Hadapi Ujian Berat

JawaPos.com - Como akan menjamu Sassuolo pada pekan kedelapan Liga Italia 2026/2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Sabtu (24/10/2026) pukul 20.00 WIB. Tuan rumah memiliki modal positif setelah meraih kemenangan besar atas Manchester United di Liga Champions.

Tim asuhan Cesc Fabregas tersebut sukses membungkam Manchester United dengan skor 4-1 pada Rabu (21/10/2026). Hasil itu menambah kepercayaan diri Como yang sebelumnya juga meraih kemenangan 3-1 atas Fiorentina di kompetisi domestik.

Sebaliknya, Sassuolo datang dengan pekerjaan rumah yang cukup besar. Tim besutan Alberto Aquilani itu baru saja menelan kekalahan 2-4 dari Frosinone. Hasil tersebut kembali memperlihatkan persoalan di lini belakang yang perlu segera dibenahi sebelum menghadapi Como.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Como untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen. Hingga menjelang laga pekan kedelapan, mereka mengoleksi 14 poin dan menempati posisi kelima.

Sementara itu, Sassuolo masih tertahan di peringkat ke-13 dengan delapan poin. Perbedaan posisi tersebut membuat Como lebih diunggulkan, terlebih pertandingan akan berlangsung di hadapan pendukung sendiri.

Penampilan Como dalam beberapa pertandingan terakhir memang cukup menjanjikan. Kemenangan atas Fiorentina dan Manchester United memperlihatkan kemampuan mereka bersaing menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Nico Paz menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Pemain tersebut mencetak dua gol saat Como mengalahkan Manchester United. Kontribusinya diharapkan kembali memberikan pengaruh besar ketika Lariani menghadapi Sassuolo.

Meski demikian, Como tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Jadwal yang padat setelah tampil di Liga Champions berpotensi memengaruhi kondisi fisik pemain. Fabregas juga perlu mempertimbangkan rotasi agar timnya tetap tampil kompetitif sepanjang pertandingan.